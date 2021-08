Luego de ser criticado en redes sociales, Mariano Martínez enfrentó las burlas 

Mariano Martínez suele compartir videos en Tik Tok y otras plataformas. En más de una oportunidad fue criticado en redes sociales y se convirtió en trending topic en Twitter. Realizó dos cover, una versión de un tema de Gustavo Cerati y luego, uno de Luis Miguel. En los últimos días, el actor compartió un video adentro de su auto haciendo poses al ritmo de una canción de trap. Frente a las críticas, el actor respondió con un mensaje optimista.

Cuando hizo su versión de la canción “Crimen” de Cerati, el actor comentó: “Les guste o no les guste, es así. Fíjense lo que quieren para ustedes ¿no? Se que se van a seguir riendo, pero yo voy a seguir haciendo cosas. Les mando un beso y les deseo bendiciones”. Luego, interpretó “Ahora de puedes marchar” de Luis Miguel, y en las últimas horas, Mariano Martínez se mostró en su auto en un video con la canción de fondo “Entre nosotros”, de Tiago PZK y LIT Killah.

En el último video publicado, Mariano Martínez recibió burlas y memes en redes sociales. “¿Señor está bien?”, “¿Qué le pasó Padre Tomás?”, “Confirmen si nadie entendió lo que quiso hacer”, fueron algunos de los mensajes y burlas que recibió el actor.

También otros usuarios compartieron memes burlándose del video que subió el actor: "El hombre que vio lo peor de Internet" y "Yo y mi hermana después de ver el video de Mariano Martínez" fueron algunos de los mensajes que compartieron los seguidores.

Aunque no es la primera vez que Martinez recibe este tipo de comentarios de sus seguidores, el actor se mostró muy optimista. “Gracias a todos los mensajes que me dejan, hermosos. Se los agradezco, les deseo lo mismo y más. Bendiciones para todos” dijo Mariano, y luego agregó: “Hay que meterle actitud y corazón a la vida, ir para adelante a pesar de las circunstancias. Nadie tiene la vida comprada”.

Conocé el sacrificado método de Mariano Martínez para estar en forma

Ver a Mariano Martínez con un físico trabajado y saludable, no es magia ni un don que le cedió la naturaleza. Para tener esos músculos desarrollados y el vientre plano y marcado, el actor implementó a su vida diaria una terapia de frío, la que día a día va profundizando y ya se está preparando para sumergirse directamente en el hielo.

Hace más de 2 años que el ex de Camila Cavallo comenzó esta terapia y según él mismo confesó, se baña 3 o 4 minutos por día con agua helada.

En su historia de Instagram Mariano, de 42 años, mostró algunos pasos del tratamiento en el que introducía sus piernas en unas fundas frías y contó que había puesto los hielos. "Helado", susurró y detalló el paso a paso de lo que está llevando a cabo:

"Ahí arranqué con el frío. Realmente no siento frío ni calor. Esto es porque ya hace más de dos años que estoy haciendo terapia de frío.", comenzó el escalofriante relato y contó el próximo paso a seguir:

"Si bien no llegué a hacer inmersión en hielo, que estoy averiguando cómo poder hacerlo, cómo poder tener la materia prima para poder meterme y generar hielo y no tener que comprar rolito todo el tiempo, ya me ducho 3 o 4 minutos por día con agua helada".

El actor continuó compartiendo su terapia con sus seguidores: "Primero con agua caliente, me lavo el pelo me baño, me ducho y después si me paso al agua fría. Esto fue progresivamente cada 10 segundos", dijo naturalmente y para quienes estén interesados en seguir sus pasos.

"Hay un método que es súper conocido que se llama método Wim Hof. Lean que van a ver que es muy bueno.A mi me hace muy bien", concluyó.

