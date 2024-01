De Luis Miguel a Karol G y María Becerra, los conciertos más esperados para el 2024

El año 2024 se presenta como una prometedora etapa para la música en Argentina, con la confirmación de la gira de algunos artistas destacados que llegarán al país. Tras la emocionante visita de Taylor Swift en 2023, quien prometió regresar, este año se anticipa la llegada de reconocidos artistas como Luis Miguel, Karol G, y el sueño de María Becerra de presentarse en dos estadios repletos de fanáticos en River Plate.

Los conciertos más esperados para el 2024

La música se ha convertido en una principal acompañante de las personas en todas sus actividades. Es por esta razón que cuando un artista anuncia su próximo concierto en Argentina, los fanáticos forman filas virtuales con el anhelo de adquirir una entrada.

David Guetta

El año arrancará con gran energía, ya que el DJ se presentará en el Movistar Arena el próximo 6 de enero. Las entradas están disponibles en la página oficial del estadio, y se anticipa que este espectáculo promete ofrecer una experiencia única, haciendo que los fanáticos disfruten de la música electrónica.

El compositor compositor francés es uno de los más destacados en el género, acumulando una cifra de 50 millones de discos vendidos y más de 10 mil millones de streams. La cita en el Movistar Arena promete ser un evento inolvidable para los amantes de la música electrónica y los seguidores de David Guetta.

Maná

Tras una espera de ocho años, la banda regresa a Argentina ofreciendo a sus fanáticos la extraordinaria oportunidad de disfrutar de cuatro shows inolvidables. Las presentaciones tendrán lugar en el Movistar Arena los días 20, 22 y 24 de febrero, culminando con una última actuación el 3 de marzo. Sin lugar a dudas, los intérpretes de "El muelle de San Blas" se perfilan como los artistas más esperados del 2024.

Luis Miguel

Tras el rotundo éxito de sus espectáculos en 2023, el mexicano regresa a Argentina para ofrecer un concierto único que enloquecerá a sus fanáticos. Luis Miguel ha anunciado dos fechas iniciales, el 8 y 9 de marzo, las cuales se agotaron rápidamente, llevándolo a tomar la decisión de agregar una nueva presentación el 6 del mismo mes. El aprecio del cantante por el público argentino lo lleva incluso más allá, extendiendo su gira a Córdoba, donde se presentará el 14 de marzo.

María Becerra

La destacada "Nena de Argentina" sorprendió a sus seguidores al anunciar su actuación en el estadio River el 23 de marzo. Las entradas se agotaron el mismo día de su lanzamiento, lo que generó una inmensa alegría para la artista.

Ante la gran demanda, la cantante tomó la decisión de agregar un segundo espectáculo programado para el 22 del mismo mes. María Becerra, una de las cantantes más importantes del país, ha logrado crear una expectativa gigante en torno a su concierto.

Emilia Mernes

La cantante sorprendió a todos al anunciar un total de 10 shows que se llevarán a cabo en el Movistar Arena. La artista expresó su emoción tras agotar todas las fechas: "Pensé en vender uno, dos... ¡pero diez en 10 o 11 horas! ¡Es una pu... locura!".

Emilia cantará en el escenario los días 6, 7, 19, 20, 21 y 23 de abril, así como el 3, 29, 30 y 31 de mayo. Con más de 16 mil localidades completamente agotadas, la presencia de la cantante en el Movistar Arena promete ser un evento verdaderamente inolvidable para el artista y sus fanáticos.

Karol G

La impactante "Bichota" se prepara para conquistar el Estadio Vélez Sársfield con su esperado espectáculo "Mañana Será Bonito Tour". Tras concluir su gira por Estados Unidos, la colombiana arribará al país para ofrecer su vibrante concierto los días 26 y 27 de abril.

La primera fecha ya ha agotado todas sus entradas, mientras que para la segunda todavía están disponibles y se pueden adquirir a través de Ticketek. Esta visita marca el regreso de Karol G a Argentina, siendo la última vez que la artista se presentó en el país en 2022.

Jonas Brothers

La banda de hermanos tiene planeado un esperado regreso al país. Inicialmente, anunciaron dos fechas para el 25 y 26 de abril, sin embargo, ambas se agotaron el mismo día de su lanzamiento. Ante la demanda de entradas, Joe, Nick y Kevin Jonas decidieron agregar una nueva fecha, programada para el 27 del mismo mes.

Cabe destacar que los hermanos Jonas no se presentan en Argentina desde el año 2013, cuando ofrecieron dos shows inolvidables en el Estadio Ferro Carril Oeste y en el Parque Sarmiento de Córdoba.

Louis Tomlinson

El exintegrante de One Direction se prepara para cautivar al público argentino con su espectáculo "Faith in the Future". El cantante británico se presentará en el Estadio Vélez Sársfield el 18 de mayo, generando gran expectación entre sus fervientes seguidores. En las redes sociales, los fanáticos ya debaten sobre la posibilidad de iniciar el famoso "acampe" en anticipación a este esperado evento.

Además, otros destacados artistas internacionales y locales se suman a la agenda musical, como la banda uruguaya "No Te Va Gustar", Megadeth, Airbag y La Renga. Aunque se aguarda con ansias la confirmación de la presencia de Olivia Rodrigo, Madonna y Niall Horan, hasta el momento no hay indicios de su llegada al país. La escena musical argentina se presenta emocionante y llena de variadas propuestas, prometiendo experiencias únicas para los amantes de la música.

