Facundo Ventura estuvo este jueves 22 de agosto en "Empezar el día", el ciclo donde está trabajando de panelista, y sorprendió a todos al desmentir un fuerte parentesco que supuestamente unía a Jorge Rial y Luis Ventura.

El joven periodista sorprendió a la conductora del ciclo de Ciudad Magazine, Amalia Yuyito González, al revelar que su padre no es en realidad el padrino de More Rial, la polémica hija de Jorge. Recordemos que ambos dicen eso desde hace más de dos décadas.

More Rial junto a Luis Ventura.

Sin ningún filtro, Facundo reveló que Jorge había elegido a otro de sus amigos para que sea el padrino de su hija: "El elegido para ser el padrino de Morena no era mi papá, era otra persona. Una persona que... que bueno, no la voy a nombrar, pero se peleó con Jorge y al final lo dejó en banda con eso".

"Ahí como Jorge no tenía a nadie apareció la figura de mi viejo y se hizo cargo, pero no es que era el padrino oficial o designado, digamos. Hay que decir la verdad: mi papá no era el padrino de Morena. Él nada más terminó aceptando cuando el otro se borró, simbólicamente aceptó ser el padrino", continuó Facundo Ventura sobre la relación entre Jorge Rial y Luis Ventura y agregó sobre su padre: "no sólo cumple el rol de padrino, sino que muchas veces cubre incluso el papel de papá de More".

Facundo Ventura comparó la pelea de Jorge Rial y Luis Ventura con la de Tamara Pettinato y Beto Casella

Al aire en el ciclo que conduce Yuyito González, el periodista expresó sin ninguna duda: "No tienen nada que ver las dos situaciones porque Beto y Tamara nunca dijeron que eran amigos o algo así".

Para cerrar el tema, Facundo Ventura criticó las actitudes de Jorge Rial y Luis Ventura: "En cambio, Jorge se la pasaba diciendo que era hermano de mi viejo y que mataba y moría por él, y a la primera de cambio le pegó un tiro en la cabeza, así que son cosas muy diferentes".

J.C.C