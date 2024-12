Los momentos más icónicos y recordados de la televisión argentina suelen ser los de las peleas entre figuras reconocidas. Hace 15 años, Carmen Barbieri y Luis Ventura tuvieron una pelea por un saludo en Intrusos, por lo cual la vedette dejó su lugar en el programa y se fue en un taxi que se tomó en la puerta.

El enfrentamiento entre la conductora y el periodista inauguró el momento en que las divas empezaron a abandonar los móviles de los programas cuando algo no les gustaba.

Carmen Barbieri y Luis Ventura protagonizaron una de las peleas más icónicas de la historia del espectáculo

El día que Carmen Barbieri se peleó con Luis Ventura y se tomó un taxi en la puerta de Intrusos: “¿Me estás retando?”

En junio de 2009, ocurrió un hecho que quedó grabado en la memoria televisiva, la inesperada y acalorada pelea entre Carmen Barbieri y Luis Ventura en el programa Intrusos, lo que provocó que la vedette abandonara la entrevista y se fuera en un taxi.

El conflicto inició cuando Carmen Barbieri, invitada especial del icónico programa conducido por Jorge Rial, se sentó en el panel para hablar sobre sus proyectos artísticos y su vida personal. Sin embargo, la conversación pronto derivó hacia un terreno de tensión cuando notó que Luis Ventura la miraba de una manera distinta.

Mientras hablaba de sus peleas con Moria Casán y leía un mensaje que había recibido de Silvia Suller, la vedette levantó la mirada y notó el semblante de Ventura, por lo cuál decidió enfrentarlo.

“¿Estás enojado conmigo Luis? Con esa carita…”, señaló la conductora. Después de la pregunta, el presidente de APTRA hizo una seña como negando el conflicto y Carmen continúo: “Ah, como no me saludaste y me miras con esa cara…”. Después de evitar la discusión el periodista retrucó diciendo que “vos tampoco me saludaste y la que llegó fuiste vos”. A lo que la vedette respondió asegurando que “soy una señora” y agregó que “entré y me tendrías que haber dado un beso”.

El comunicador, que nunca tuvo como característica lo pacífico, le indicó que estaba equivocada ya que “el que llega saluda”, y repitió “yo estoy acá, vos llegaste”. A lo que Carmen continúo diciendo que “por eso, toda la gente de acá me dio un beso”.

Carmen Barbieri abandonó Intrusos

Lo que inició por un saludo que no fue, se fue desviando y Luis le dijo qué “tenés algo conmigo que no sé qué es”. “No amor, ¿te quedaste para pelearme?”, le consultó la ex esposa de Santiago Bal. Mientras seguía la discusión sobre quién debería haber saludado a quién, Ventura agregó que “cuando llego a una casa saludo, como el que llega” y sacó el peor lado de Carmen.

“¿Me está retando?”, preguntó Carmen en el peor de los tonos y en lo que fue un grito casi seco. “No, te digo lo que hago yo”, expresó Ventura, a lo que la vedette se levantó mientras se quitaba el micrófono y mirando a Jorge Rial le manifestó que la perdone, “pero por este hombre me voy”.

Los pedidos por parte de Jorge Rial para que se quedara fueron en vano, ya que después de dejar el micrófono, tomó su cartera y salió del estudio. La cámara siguió cada uno de sus pasos hasta que llegaron a la puerta del canal y la vedette paró un taxi, se subió y, junto a sus dos acompañantes, se alejó del lugar.

La salida de Carmen Barbieri después de su pelea con Luis Ventura

La pelea de Carmen Barbieri y Luis Ventura no solo quedó en la memoria colectiva sino que también reflejó las complejas dinámicas del mundo del espectáculo argentino, donde la pasión y las personalidades fuertes no conocen fronteras.

MVB