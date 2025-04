Luisana Lopilato suele compartir en sus redes sociales momentos de su vida cotidiana junto a sus hijos Noah, Elías, Vida y Cielo Bublé. Sin embargo, esta vez, la actriz se embarcó en una “misión imposible” por pedido de su hijo mayor, quien en agosto cumplirá 12 años.

La misión imposible de Luisana Lopilato

Todo comenzó cuando, después de entrenar, Lopilato grabó una serie de videos para Instagram Stories en los que contó con humor la conversación que tuvo con Noah. "Mientras que yo recién terminé de entrenar... uf, la pinta que tengo. Así también se ve un influencer", bromeó al inicio del video.

La misión imposible de Luisana Lopilato.

Luego, relató el curioso pedido que le hizo su hijo. “No importa. Estaba hablando con Noah, que me está contando de un chico que es youtuber…” continuó antes de que se escuchara la voz del preadolescente que le dice: “Tiene caramelos llamados Joyride que me gustan mucho”.

La actriz, entre risas, confesó su desconcierto ante la situación: “Acá es donde me pierdo” , escribió en la pantalla. Y siguió indagando: “O yo estoy muy grande... ¿O me decís que tiene una golosina que querés probar?”, a lo que su hijo le dice que sí. Fue entonces cuando Lopilato planteó su desafío: “Madre craneando cómo conseguir lo que su hijo quiere”, expresó divertida.

La familia de Luisana Lopilato y Michael Bublé.

Decidida a superar la misión y cumplir el deseo de su hijo, la actriz investigó sobre el producto y descubrió que Joyride es una marca de golosinas creada por Ryan Michael Trahan, un joven youtuber estadounidense de 26 años. “¿Y si le mando un mensaje por Instagram? ¿Estará en Canadá ese caramelo?”, se preguntó. Sin embargo, Noah le explicó que solo se consigue en Estados Unidos, complicando aún más el desafío.

Ryan Michael Trahan.

Fue entonces cuando la esposa de Michael Bublé le escribió directamente a Trahan a través de Instagram y mostró el chat con sus seguidores: “Hi Ryan! My kids will like to try your candy… can we find it in Canada? They are obsessed”, que traducido al español significa: Hola, Ryan! A mis hijos les gustaría probar tu golosina, ¿la podemos conseguir en Canadá? Están obsesionados.

Para su sorpresa, el youtuber le respondió rápidamente con una propuesta inesperada. “El youtuber me contestó, mortal”, dijo emocionada y luego compartió el chat completo. "¡Hola Luisana, eso es increíble! Se los enviaré, ¿cuál es tu dirección?", consultó Ryan, en inglés, a lo que ella le respondió también en inglés: “Eres increíble, gracias por responder tan rápido. Les mostré tu mensaje y están saltando de alegría. Con esto soy la mamá más cool de todas”.

Cerrando el relato, Luisana Lopilato dejó una promesa que mantuvo en vilo a sus seguidores: “La felicidad de mi hijo es la mía. Continuará…”. Ahora, todos esperan la “parte dos” de esta historia, cuando las golosinas finalmente lleguen a destino y Noah Bublé pueda probarlas en vivo.