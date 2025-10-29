Maca Paz, actriz de Las Estrellas, se sinceró sobre la rara enfermedad genética de su hija: “Estoy buscando ayuda por todos lados”

Recientemente Maca Paz decidió abrir su corazón en redes sociales y hablar del complejo momento que vive junto a su hija Abril, quien dentro de poco cumplirá cuatro años. La actriz, recordada por su participación en Las Estrellas, contó que la pequeña atraviesa una etapa complicada tras una intervención médica, lo que la llevó a pedir apoyo y contención a sus seguidores.

“Todo empezó en septiembre después de la decanulación de Abril. Se empezó a complicar todo a nivel conductual, a nivel sensorial, de ella y de todos. Acá estamos sosteniendo, aguantando y apoyando”, expresó. Con esas palabras, Maca Paz explicó las razones por las que se había ausentado de las redes y reconoció que está viviendo una etapa de mucho desgaste emocional y físico.

La complicada realidad de Maca Paz

Maca Paz relató que, en los últimos meses, su hija comenzó a manifestar cambios conductuales vinculados al crecimiento y al impacto que tiene el síndrome en su desarrollo social: “Los niños pasan por etapas de crisis, de crecimiento, de edad. Cuando hay síndromes genéticos que tienen cuestiones sociales, eso empeora. Estoy buscando ayuda por todos lados e intentando que ella esté mejor”, sostuvo.

La actriz quiso llevar tranquilidad a quienes la siguen y agradeció los mensajes de apoyo que recibió: “No hay nada fisiológico o anatómico sino que es algo conductual. Es muy agotador para ella y para nosotros también, así que estuvimos muy a full”, sentenció.

Qué es el Síndrome de Charge, enfermedad que padece Abril

La afección que padece la hija de Maca Paz es el Síndrome de Charge, una enfermedad genética rara que afecta varias partes del cuerpo, entre ellas los ojos, el corazón, las vías nasales, el oído, los genitales y el crecimiento general. Se diagnostica a través de estudios específicos como ecocardiogramas, resonancias, evaluaciones motoras y neurológicas, y controles del desarrollo.

Pese a los desafíos, Maca Paz continúa transmitiendo un mensaje de esperanza y fortaleza. “Estamos sosteniendo y apoyando”, escribió, dejando en claro que el amor y la búsqueda constante de ayuda son sus pilares para seguir adelante.