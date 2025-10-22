Así es la casa de barro de Momo, el hijo "hippie" de Julian Weich: sustentable pero lujosa

Jerónimo “Momo” Weich es el hijo del reconocido conductor Julián Weich. Con tan solo 19 años, decidió abandonar el ritmo frenético de la gran ciudad y su trabajo estable dentro de la empresa de su padre para lanzarse al mundo en búsqueda de nuevas formas de vida. Su viaje por el mundo lo llevó a conocer diversas culturas y formas de desarrollo humano, lo que lo inspiró a construirse una casa cien por ciento sustentable.

Su papá, orgulloso de su heredero, compartió en sus redes sociales cómo es por dentro y por fuera la vivienda hecha de barro y materiales naturales creada por sus propias manos utilizando técnicas de bioconstrucción y permacultura.

Hijo de Julián Weich | Twitter

El hijo de Julián Weich mostró que lo sustentable y confort van de la mano

Con cámara en mano y un entusiasmo que trasciende la pantalla, Julián Weich mostró cómo Momo, su hijo que hoy tiene 31 años, al que denominó “hippie” por su estilo de vida, creó su propio hogar a base de madera reciclada, materiales naturales y barro. El joven, que se encuentra residiendo en la Sierras de Córdoba, creó él mismo su propio hogar lejos de los ruidos frenéticos de la ciudad teniendo como horizonte formar parte de una alternativa viable de habitar el planeta.

A través de las redes sociales del presentador televisivo se pudo ver cómo fue elaborado tanto el interior como el exterior. Para ahorrar energía eléctrica, el muchacho colocó amplios ventanales de madera compuestos de dos hojas de vidrio y un mosquitero, para resguardarse de los bichitos propios del lugar. Asimismo, las aberturas están compuestas por madera, haciendo juego con los muebles reciclados que fue adaptando para agregar comodidad a su hogar. Él mismo explicó en su cuenta personal de Instagram que las paredes están diseñadas estratégicamente para preservarse de las adversidades climáticas.

En la zona de los zócalos realizó+o una estructura a la que denominó “pata de elefante”. La misma consiste en la colocación de piedras que están unidas con capas de cemento para proteger los cimientos de la humedad. Las paredes están creadas con barro y una capa de revoque fino que hace que el agua no se impregne y se deslice hacia abajo.

Ya con la obra avanzada, el conductor volvió a visitar a su hijo y mostró cómo es por dentro la vivienda, que ya es habitada. En el interior, se destaca un inmobiliario al estilo colonial, pero cien por ciento sustentable. El techo está conformado por machimbre que funciona como aislante de las temperaturas, como así también aporta estilo y elegancia. También se destaca una barra que divide la sala de estar con los otros ambientes del inmueble. Algunos estantes se pueden observar que están empotrados y divididos con estantes de madera.

En la zona de la cocina se destaca la presencia de la luz solar, los muebles bajo mesada realizados con machimbre barnizado, butacas altas de madera maciza y una pequeña barra ubicada sobre una de las ventanas. Para agregar diseño, las puertas y las paredes cuentan con un vitral de colores neutros que ayudan a iluminar el lugar.

Hijo de Julián Weich | Twitter

En la actualidad, el hijo de Julián Weich forma parte de una comunidad dedicada a la agroecología, donde está encabezando un proyecto vinculado a la creación de un santuario de agua. La base de su trabajo radica en la aplicación rigurosa de principios de permacultura avanzada. Esto se traduce en una integración armónica del diseño ecológico, el uso de fuentes de energía renovable y la implementación de sistemas para la producción natural y autosustentable de alimentos. De esta manera, opta por vivir una vida en constante aprendizaje de los recursos que provee la Pachamama.