¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de octubre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 29 de octubre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy sentís que necesitás moverte, cambiar el aire y liberar tensiones. La Luna en Géminis te vuelve más curioso y charlatán, ideal para negociar o resolver malentendidos. Eso sí, cuidá tus palabras: Venus y Saturno pueden traer frialdad en los vínculos. Si algo no fluye, no lo fuerces, pero tampoco te cierres. Energía en alza para proyectos nuevos.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Las emociones se mezclan con la necesidad de seguridad. Podés sentir que alguien te pide más de lo que estás dispuesto a dar. No es momento de tomar decisiones definitivas en el amor: esperá unos días para ver las cosas con más claridad. En lo laboral, una idea tuya puede ganar terreno si te animás a presentarla con confianza.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La Luna en tu signo te llena de energía, pero también te vuelve más disperso. Tenés mil ideas, pero cuesta enfocarte en una sola. Usá el día para hacer contactos, charlar, o reactivar vínculos que pueden abrirte puertas. En el amor, aparece una conversación pendiente: si hablás desde la sinceridad, puede sanar mucho más de lo que pensás.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día ideal para bajar un cambio y revisar lo emocional. Hay un poco de cansancio acumulado, y quizás sentís que no te entienden. No te aísles: una charla con alguien de confianza puede aliviarte. En lo laboral, se presenta una oportunidad que exige salir de la zona cómoda. Confiá en tu intuición: está más afilada que nunca.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se activa tu vida social, pero el clima astral te pide equilibrio. No todo lo que brilla merece tu atención. En el amor, alguien del pasado puede aparecer con intenciones confusas; usá tu instinto para no repetir viejas historias. Buen momento para colaborar en equipo o impulsar un proyecto creativo. Tu magnetismo está al máximo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Hoy te toca poner orden entre lo que querés y lo que podés. Saturno te pide madurez emocional, y eso puede sentirse como una prueba. Si algo te exige más energía de la que te devuelve, es momento de replantearlo. En lo profesional, tu disciplina rinde frutos: una persona influyente nota tu esfuerzo. No te subestimes.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La tensión entre Venus (tu regente) y Saturno puede traerte dudas sobre una relación o sociedad. No es un mal día, pero sí uno para poner límites sanos. Evitá postergar conversaciones importantes: decir lo que sentís puede ser liberador. En lo económico, llega una propuesta que requiere paciencia. Escuchá, analizá y decidí sin apuro.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Con el Sol en tu signo, la energía está intensa y magnética. Sin embargo, la Luna en Géminis puede generar contradicciones internas. Podés sentirte emocionalmente expuesto o con ganas de escapar de algo que te exige compromiso. Canalizá esa tensión en algo creativo o físico. En el amor, necesitás autenticidad total, sin juegos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Día de replanteos en los vínculos. La Luna opuesta te invita a mirar qué estás proyectando en el otro. Si algo te molesta, es momento de expresarlo sin exagerar. Buen clima para estudiar, viajar o planificar algo a futuro. En lo sentimental, se disipan dudas si hablás desde el corazón. No temas mostrar tu vulnerabilidad.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El aspecto de Venus con Saturno te vuelve más serio y reflexivo. No es un día para frivolidades: querés profundidad en tus relaciones. En el trabajo, un cambio en la rutina puede traerte resultados inesperadamente positivos. Evitá sobrecargarte con responsabilidades ajenas. En el amor, necesitás gestos concretos, no promesas.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día muy social y activo. La Luna en Géminis te impulsa a salir, compartir ideas y conectar con gente nueva. Eso sí, no todo el mundo está en tu misma sintonía emocional. Mantené tu independencia sin desconectarte del entorno. En temas de pareja, una conversación sincera puede aclarar lo que parecía un laberinto.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad al máximo. El clima emocional te afecta más de lo habitual, y podrías sentirte un poco saturado de estímulos. Buscá calma en lo simple: una caminata, música o algo creativo. En lo laboral, confiá en tu intuición antes que en las apariencias. En el amor, si sentís distancia, no dramatices: a veces el otro solo necesita espacio.