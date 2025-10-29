Revelaron la complicada situación que vivió Morena Rial en el penal:"No le dieron atención médica"

El 28 de septiembre pasado Morena Rial fue detenida y trasladad a la Unidad 51 de Magdalena, tras incumplir las medidas establecidas por la Justicia al momento de otorgarle la excarcelación, en febrero pasado. Desde entonces, la hija del reconocido periodista espera la resolución que le permitiría esperar el juicio en su contra por la causa de robo agravado por efracción y escalamiento con prisión domiciliaria.

Sin embargo, por el momento, no pudo obtener esta medida al no haber sido aprobada la vivienda en la que cumpliría prisión. Mientras la espera se hace cada vez más larga, el fiscal Patricio Ferrari pidió la prisión preventiva, y el juez se la otorgó, por lo que la situación para la joven de 26 años se complica, debiendo permanecer en el penal. En este escenario, el abogado que representa a la causa, Alejandro Cipolla, reveló detalles sobre la dramática situación que vivió su clienta durante el fin de semana.

El drama de Morena Rial en el penal

En febrero pasado, Morena Rial fue detenida luego de una investigación que la colocaba como miembro de una banda delictiva que efectuaba robos en viviendas. En ese entonces, se le otorgó la excarcelación para esperar el juicio en libertad, imputada por robo agravado por efracción y escalamiento, pero al incumplir las medidas -como realizar un tratamiento psicológico- fue detenida y posteriormente trasladada a una unidad penal.

Alejandro Cipolla es el amigo y abogado de Morena Rial que lleva a adelante la defensoría de la joven, y en las últimas horas confirmó que ahora su clienta tiene prisión preventiva, lo que complica su pedido de prisión domiciliara. En este contexto, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el letrado indicó que está preocupado por la joven: “No se estarían cumpliendo con los requisitos mínimos y fundamentales que tendría que tener un detenido en la provincia de Buenos Aires. Más que una detención es una especie de tortura, el hecho de incomunicarla del mundo”.

En este sentido, indicó que durante el último fin de semana Morena atravesó un dramático momento al atravesar un cuadro de salud inesperado, que le provocó fiebre y no recibió atención por parte de profesionales, y atravesó toda una noche con este malestar. “Pasó el fin de semana esto y no le dieron atención médica. Ahora está bien de salud, pero la pasó mal”, afirmó. También indicó que fue picada por una araña, aunque no detalló si esto provocó este episodio mencionado.

Ante este hecho, reiteró que su clienta recibe tratos diferenciados en relación con otros convictos. “Todos los presos tienen teléfono haciendo vivos de Instagram y no hay un control, pero a ella si se lo restringen. Uno porque es famoso y puede replicar cosas en los medios de comunicación, no te lo dejan tener", contó. Y además, aseguró que realizó la solicitud de un cambio de penal para su clienta.

Por el momento, Jorge Rial no hizo declaraciones al respecto, mientras que Morena Rial atraviesa un complicado momento, ya que se habría descartado la posibilidad de acceder a una prisión domiciliaria, y a esta mala noticia para la joven se le suma que considera que no se cumplen condiciones adecuadas en las instalaciones del penal.