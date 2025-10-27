Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti, cautivó con un mini look: el pantalón Oxford que marca tendencia

Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti, es una de las mini influencers fashionistas que marca las mejores tendencias de la moda. En sus viajes con sus papás, como en importantes eventos de ellos, la pequeña de 1 año escucha los consejos de su mamá y luce los mejores looks para cada ocasión. En las últimas horas, cautivó a los expertos con un mini look compuesto del pantalón Oxford, que es de los más elegidos por todos.

Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti, es una de las hijas de las celebridades más observadas por todos. Sus padres son reconocidos en el mundo del fútbol y la moda, y ella no duda en acompañarlos en todos sus proyectos. Sin embargo, también escucha los consejos, sobre todo de su mamá, y se vuelve una mini influencia fashion, capaz de marcar las mejores tendencias para las infancias seguidoras de esta industria.

Es así como despliega diversos looks tiernos y en tendencia en sus diferentes eventos. Ya sea en viajes como en cumpleaños, desde bikinis hasta vestidos elegantes y conjuntos de lujo, Olivia cautiva a todos los usuarios de las redes sociales y marca los favoritos de las celebridades. En las últimas horas, Sofía Calzetti compartió en sus historias de Instagram que la pequeña se estaba preparando para ir de viaje con sus papás, y su look enamoró a todos.

En el video que la influencer compartió, se la veía a la niña con un look total white comfy y tierno. Un suéter elegante contaba con un cuello de estilo polera, y la abrigaba de los cambios de temperatura que podría llegar a sentir. Sin embargo, la atención se lo llevó el original jogging cómodo y fresco, con corte Oxford. Estos pantalones holgados son la tendencia de las celebridades, y Olivia lo marcó como uno perfecto para viajar, junto a sus botas blancas que se escondían debajo. Sus rulos morochos llamaban la atención por sobre el conjunto, cerrando la elegancia del mismo.

Los expertos fashionistas y usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar este look como uno de los más cómodos y tiernos de la niña, para viajar junto a sus papás. Olivia Agüero es una de las mini influencers fashionistas, e hija de celebridades, que no duda en escuchar a los de su alrededor al momento de marcar tendencia. Con elegancia y ternura, marca los mejores atuendos para diferentes ocasiones, y deja en claro su estilo princesa moderna en todo momento.

