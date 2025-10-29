Ámbar de Benedictis mostró su radical cambio de look y volvió a sorprender por su gran parecido con su mamá, Juana Viale

Ámbar de Benedictis volvió a captar la atención en las redes sociales tras compartir una serie de fotografías en su cuenta personal de Instagram. La joven de 22 años, hija de Juana Viale y bisnieta de Mirtha Legrand, se mostró con un look renovado que rápidamente se convirtió en tema de conversación por su increíble parecido con su madre. Aunque suele mantener un perfil muy bajo y alejado de los medios de comunicación, cada vez que aparece logra despertar el interés del público, que sigue con atención los pasos de una de las herederas del clan Legrand.

Ámbar de Benedictis reaparece con un look idéntico al de Juana Viale

Desde hace algunos años, Ámbar de Benedictis se posiciona como una de las nuevas it girls del país. A diferencia de Juana Viale, que construyó una carrera en la televisión y en la actuación, su hija prefiere la discreción y la vida privada. Sin embargo, no puede evitar atraer miradas cuando comparte alguna postal de su día a día. Su estilo, su mirada serena y su impronta natural hacen que muchos la consideren una figura indiscutible dentro del ambiente, incluso sin proponérselo.

Ámbar de Benedictis | Instagram

En su última publicación en la famosa red social de la camarita, la joven compartió una serie de imágenes sin un hilo conductor aparente: perros sobre el césped, una pila de libros, un mate en el interior de un auto, un jardín de flores y un cielo nublado. Pero entre esas postales cotidianas posó frente al espejo a través de una selfie que reveló su radical cambio de look. Su nuevo estilo de cabello estuvo marcado por el corte del flequillo recto a la altura de las cejas, similar al que usaba su mamá en su juventud.

Ámbar de Benedictis | Instagram

Una vez más, Ámbar muestra, sin proponérselo, su indudable carga genética que la vincula directamente con su madre y a la longeva conductora de los almuerzos más populares de la televisión argentina. Incluso con su bisabuela cuando tenía la misma edad. Cada una en su generación sorprende por su estilo descontracturado y su belleza libre de maquillajes cargados, que las posiciona como referentes de estilo.

Más allá del parecido físico, Ámbar demuestra tener un encanto propio. Su presencia genera curiosidad y fascinación. Su gusto por el arte, la fotografía y la literatura se refleja en las publicaciones que elige compartir, siempre con una estética cuidada y un aire introspectivo. Esa combinación entre sencillez y elegancia cultivada por sí misma.

La curiosidad que despierta la hija mayor de la presentadora de El Trece no solo se debe a su apellido, sino a la manera en que elige mostrarse en la web: sin excesos en lujos, sin exposiciones innecesarias y con una autenticidad que resalta en tiempos de sobreexposición digital.

Ámbar de Benedictis | Instagram

Con este nuevo cambio de look, Ámbar de Benedictis reafirma que por más que intente desprenderse del legado de la familia de Juana Viale y su abuela Mirtha Legrand, su carga genética traspasa cualquier voluntad racional. No obstante, al igual que las mujeres de su familia, logra brillar sin esforzarse, combinando discreción con estilo y naturalidad. Su parecido con la actriz es innegable, pero su identidad ya empieza a construir su propio camino, uno que, sin dudas, seguirá llamando la atención del público en cada paso que dé.

NB