Wanda Nara mostró a Martín Migueles en una íntima situación y causó revuelo con una sorpresiva frase

Wanda Nara volvió a generar revuelo en redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. La empresaria compartió en sus historias de Instagram una imagen íntima de Martín Migueles, su actual pareja, acompañada por una frase que llamó la atención de sus seguidores a raíz del viaje de Mauro Icardi a Italia.

En medio del romántico viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Italia, Wanda Nara volvió a llamar la atención en redes con una publicación que pareció tener un mensaje entre líneas. La empresaria compartió en sus historias de Instagram una foto íntima de su pareja, Martín Migueles, junto a una frase en italiano que no pasó inadvertida: “Prima di tutto” (“Antes que nada”).

Martín Migueles

La postal muestra al empresario en un momento de total relax, lejos de los flashes y del estilo glamoroso que suele acompañar a la conductora. Sin filtros ni producción, la foto deja entrever la complicidad y la cotidianidad que ambos comparten, y llega en un momento más que particular.

Casualmente, la publicación coincidió con la escapada romántica de Mauro Icardi y la China Suárez a Milán, la ciudad que fue testigo de los años más mediáticos del matrimonio entre Wanda Nara y el futbolista. Mientras las imágenes de esa nueva “coincidencia italiana” daban vueltas por las redes, la conductora de MasterChef Celebrity optó por mostrar su propio presente sentimental.

Maxi López, Wanda Nara y Martín Migueles

En paralelo, el nombre de Martín Migueles también volvió a aparecer en los medios por otro motivo: la denuncia que presentó Mauro Icardi para que el empresario no se acerque ni mantenga contacto con sus hijas. Sin embargo, lejos de entrar en polémicas, Wanda Nara eligió responder desde la imagen: con una foto íntima, una frase contundente y la calma de quien, al menos en redes, parece tener todo bajo control.

El viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Milán

Tras compartir en redes una foto y un mensaje dedicado a su hija Isabella por su cumpleaños, Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores de Instagram con un cambio abrupto de escenario: un jet privado, rumbo a Milán, y la compañía de la China Suárez.

En las imágenes que publicó se lo ve descansando en un asiento reclinable, con el interior del avión impecable, tapizado en cuero beige y con solo dos pasajeros a bordo. La ubicación exacta de Milán y el saludo en italiano, “Buongiorno”, despertaron la atención de sus fanáticos.

La China Suárez

Por su parte, la China Suárez se mostró mirando a la cámara de Mauro Icardi desde la ventanilla, vestida con un buzo azul con capucha y gorra negra. El vaso térmico violeta sobre la mesa y el bolso apoyado junto al asiento completan una escena de viaje. Sin dar explicaciones, ni ella ni él se refirieron al motivo del viaje, pero la coincidencia de su escapada italiana con la publicación de Wanda Nara no pasó inadvertida.