La sorpresiva confesión de Sofía Gonet "La reini" tras la eliminación de Esteban Mirol en MasterChef Celebrity

Anoche, martes 28 de octubre, se llevó a cabo otra gala de eliminación en Masterchef Celebrity y Esteban Mirol fue el participante que quedó afuera de la competencia. El periodista no logró convencer al jurado con su plato y quedó en el camino. En medio de su despedida, Sofía Gonet, más conocida como La Reini, lanzó un inesperado comentario que causó repercusiones en las redes sociales.

La sinceridad de Sofía Gonet "La Reini" al despedir a Esteban Mirol de Masterchef Celebrity

Esteban Mirol es el segundo eliminado de Masterchef Celebrity y Sofía Gonet "La Reini" aprovechó para exponer sus sentimientos hacia él. Al igual que sucede con el elenco masculino del reality de cocina, como Maxi López, Turco Husaín y Miguel Ángel Rodríguez, que ya se encariñaron uno con el otro por la gran cantidad de horas que pasan juntos grabando el programa, la influencer reveló que había empezado a querer al periodista.

Tal es así que al momento de su despedida no dudó en contar con total sinceridad que se sintió afectada por su partida. "Estoy muy triste porque la verdad es que yo me encariñé con Esteban", expresó la joven. Luego, de manera inesperada, aseguró sobre el conductor: "Incluso me enamoré un poco de él".

Sofía Gonet

Mientras mostraban al aire, sus palabras también dejaron ver que al momento de irse, Sofía Gonet, quien era su compañera de estación, le coloca su clásico sombrero negro y lo aplaude mientras él se dirige a la puerta de salida. Lo cierto es que debido a la popularidad que consiguió Masterchef Celebrity, a pocas semanas de su estreno, sus dichos y este gesto no pasaron desapercibidos.

De hecho, los fieles seguidores de la concursante, quienes entienden su divertida personalidad, lo tomaron con humor y recortaron este desopilante momento. "La reini apareció y le sacó seriedad al asunto", "Soy la reini enamorándose un poco de Esteban Mirol", "Todos tristes por Mirol y la reini tira 'un poco me enamoré de él'", fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron los usuarios de X (ex Twitter) que miran el ciclo culinario conducido por Wanda Nara.

Cabe destacar que este clip no fue el único que protagonizó Sofía Gonet "La Reini" en la emisión del martes 28 de octubre. Previo a la eliminación de Esteban Mirol, la modelo contó que su expareja Homero Pettinato le enseñó a hacer el plato que presentó en la gala y al ver que le gustó al jurado, miró a cámara y le pidió al conductor que vuelvan a apostar al amor.

"Te amo, volvé conmigo, por favor. Perdoname, borro el video", manifestó haciendo alusión a la filmación donde lo destrozó tras su ruptura. De esta manera, la sorpresiva confesión de Sofía Gonet "La Reini" tras la eliminación de Esteban Mirol en Masterchef Celebrity causó mucho revuelo y risas en las redes sociales.