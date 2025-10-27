Zaira Nara volvió a sorprender a sus seguidores con un video en su cuenta de TikTok, donde compartió uno de sus secretos de belleza más prácticos para lograr un maquillaje impecable, incluso cuando las cosas no salen del todo bien. La modelo, que suele compartir contenido vinculado al mundo de la moda, la belleza y su vida cotidiana, mostró cómo soluciona un error muy común al momento de maquillarse: las manchas de la máscara de pestañas. Con su característico estilo relajado y natural, explicó el paso a paso de su técnica que promete salvar cualquier look en cuestión de minutos.

La técnica de Zaira Nara que no falla

En esta ocasión, Zaira Nara decidió mostrar su rutina de maquillaje mientras se preparaba para una fecha especial: el cumpleaños número nueve de Isabella, su sobrina e hija menor de Wanda Nara. Con humor y total sinceridad, la fashionista contó que la noche anterior había salido de fiesta y que, por eso, necesitaba darle un toque fresco a su rostro antes del evento familiar. “Esta vez decidí arreglarme un poco la cara porque ayer salí de fiesta”, expresó entre risas. Según explicó, su método se basa en aplicar “tres kilos de máscara de pestaña” para realzar la mirada, aunque reconoció que eso a veces trae consecuencias inesperadas.

Zaira Nara | Instagram

De esta forma, admitió que suele mancharse “un poquito” al aplicar tanto producto a prueba de agua, pero lejos de frustrarse, reveló su fórmula para corregirlo sin generar un desastre: la clave está en esperar unos segundos hasta que el producto se seque. Luego, utilizando un cotonete, simplemente “barre” el excedente. “La máscara cuando se seque queda durita. La barrés con esto y chau”, detalló la hermana de la conductora de MasterChef Celebrity, mostrando cómo logra eliminar cualquier marca en cuestión de segundos y dejando su maquillaje intacto.

Este tip se volvió rápidamente viral entre sus seguidoras, que no dudaron en agradecerle el consejo por algo que muchos enfrentan a diario. Hasta incluso hubo quienes le preguntaban por su peinado con ondas. En los comentarios, varias personas destacaron la simpleza del truco y la naturalidad con la que la modelo comparte sus rutinas de belleza. En otras palabras, esta propuesta se destaca por su practicidad y cercanía con sus fans, algo que la caracteriza desde hace años como referente de estilo.

Además del truco para las pestañas, la modelo suele aprovechar cada ocasión para compartir una serie de consejos destinados a lograr un make up equilibrado y natural, ideal para eventos diurnos. Según explicó, lo más importante es preparar la piel y utilizar productos livianos que no saturen el rostro. “Para el maquillaje de día, es preferible usar correctores o una base fluida para emparejar el tono de la piel”, detalló, resaltando la importancia de lucir fresca sin perder elegancia.

Zaira Nara | Tik Tok

Con esta nueva demostración de su rutina, Zaira Nara reafirma su posición como una de las figuras más influyentes en materia de belleza y lifestyle. Su habilidad para combinar espontaneidad con glamour la mantiene entre las preferidas del público, que valora su autenticidad y su capacidad de compartir consejos útiles sin pretensiones.

NB