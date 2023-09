Silvia D’Auro fue esposa de Jorge Rial durante más de dos décadas y es la madre adoptiva de Morena y Rocío Rial. La empresaria se fue del país luego de tener un enfrentamiento legal por el divorcio con su ex marido. Recientemente fue vista en un aeropuerto de Madrid esperando por abordar un vuelo.

Así esta hoy Silvia D' Auro, ex pareja de Jorge Rial

Después de la escandalosa separación con Jorge Rial, Silvia decidió irse a vivir al sur del país, pero tiempo después regresó a Buenos Aires para luego establecerse en Punta del Este, en donde vive de rentas. Hace unos meses, la empresaria fue noticia por las declaraciones de su hija: "Me decía que no me quería, que quería a mi hermana Rocío", dijo Morena, la ex de Rial decidió ponerle un bozal legal.

Lo cierto es que Silvia D' Auro fue vista en el aeropuerto de Madrid, tal como la cuenta de Instagram Gossipeame lo cuenta. "#LANONOTICIA: La ex de Jorge Rial, Silvia D'Auro, en el aeropuerto de Madrid", escribió Pochi junto a una foto de la empresaria sentada esperando abordar el avión.

