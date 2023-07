En los últimos meses, se conoció una polémica que envuelve a Canal 9 luego de que Beto Casella compartió su enojo por la falta de pago de sueldos y aguinaldos. Para mostrar su molestia, el conductor decidió faltar una semana a Bendita TV e incluso amenazó con irse del canal. A pesar de que este problema parece haberse solucionado, Maju Lozano decidió renunciar de la señal.

Este viernes 28 de julio la conductora realizó su último programa luego de estar en el aire por siete años con Todas las Tardes, y el equipo de Socios del Espectáculo la fue a buscar para realizar un móvil.

Maju en Todas las Tardes.

Maju no solo habló de su renuncia al canal, sino que también reveló si el programa continuará o no sin ella. Primero, aseguró que su salida se había atrasado: "Sí, ahora me voy del Nueve. En realidad iba a terminar el año pasado, me pidieron 6 meses más y ahora ciclo cumplido".

Luego, Maju Lozano reveló que no sabe si el ciclo continuará a pesar de su salida del canal: "Ojalá que sí continúe. Me parece que es un programa hermoso y que se necesita empatía".

¿Qué dijo Maju Lozano sobre Beto Casella?

En el móvil de Socios del Espectáculo, la conductora habló sobre las quejas públicas de su colega: "Lo que yo sé y vivo diariamente, es que está todo bien. No hay ningún problema, es gente súper accesible. Beto ni idea, yo hablo por mí y por lo que yo sé".

Por último, Maju Lozano habló sobre sus diferencias con Beto Casella: "Me parece irrespetuoso que se ponga en juego la estabilidad de toda la familia del canal. No se le pega al caído y menos en una situación tan compleja como la que estamos pasando todos".

J.C.C