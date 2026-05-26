Malena Guinzburg reveló qué le dijo su padre cuando empezó a tomar antidepresivos a los 15 años: "Fue muy bestia y muy didáctico"

Malena Guinzburg construyó gran parte de su carrera desde el humor, la ironía y la observación cotidiana, pero detrás de esa faceta siempre convivió con una compleja estabilidad emocional. En distintas oportunidades, la actriz habló abiertamente sobre sus momentos más difíciles y sobre la relación que mantiene desde muy joven con la terapia y la salud mental.

Malena Guinzburg

Hija del histórico conductor Jorge Guinzburg y de la psicóloga Dora Ryng, Malena contó que atravesó episodios depresivos desde muy chica y que incluso comenzó a tomar antidepresivos durante su adolescencia. En una reciente entrevista para Mejor hablar, de Ornella Benedetti y Santiago Silberman, la comediante recordó cómo vivió ese momento y reveló la inesperada respuesta que recibió de su padre.

La práctica solución de Jorge Guinzburg al problema de Malena

Durante la entrevista, Malena Guinzburg recordó que tenía apenas 15 años cuando comenzó a ser medicada, en una época donde todavía existían muchos prejuicios alrededor de la salud mental: “A mí me dieron antidepresivos a los 15 años y en ese momento era como ‘está loca’”. La comediante explicó que, en aquel entonces, le costaba aceptar el tratamiento porque sentía vergüenza de necesitar medicación: “Me deprimía más tener que tomar un antidepresivo que lo que el antidepresivo me podía ayudar”.

Fue entonces que, al contarle a su padre como se sentía, este intentó hacerla reflexionar con el humor ácido que lo caracterizaba. “Él me dijo algo muy a lo Guinzburg, muy bestia: ‘Mirá, yo tengo que usar Viagra. ¿Yo me deprimo porque tengo que usar Viagra o agradezco que hay Viagra?’”, contó. Lejos de incomodarla, Malena Guinzburg aseguró que aquella frase terminó ayudándola a cambiar la manera en que veía el tratamiento. “Muy terapéutico”, agregó con humor.

El refugio de Malena Guinzburg en los momentos difíciles

Durante la entrevista, Malena Guinzburg reflexionó sobre el papel que tuvo el humor en su vida y cómo logró convertirlo en una herramienta emocional incluso en los períodos más oscuros. “El humor te salva de todo. Yo hasta en los peores momentos de mi vida también me reí. Hay algo de poder reírse de uno mismo, de lo que le pasa, aunque la estés pasando mal, que para mí hace bien”, aseguró.

Malena Guinzburg

Además, Malena Guinzburg reveló que con el paso de los años aprendió a identificar mejor sus estados emocionales y a estar atenta a las señales de una posible recaída: “Se ve que tengo una tendencia a la depresión, al bajón o a lo que sea. Prefiero no tomar nada, pero estoy atenta”, explicó. De esta forma, la comediante volvió a poner sobre la mesa un tema que, actualmente, es tratado con más cuidado y respeto.