Malena Narvay blanqueó su romance con un apuesto Dj

A fines del 2020 se conoció la información de un romance entre Malena Narvay y Leo Cepeha, un apuesto Dj que la conquistó. Es el primer pretendiente que se le conoció tras su ruptura con Julián Serrano y ahora es oficial.

A través de sus redes sociales, la actriz de 23 años compartió una story que lo tiene como protagonista al músico en cuestión y a su amada mascota. "Haciendo amigos", escribió la figura en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, este video fue compartido por el joven como muestra de confirmación del vínculo que mantienen. Cabe recordar que la artista quedó muy decepcionada en su anterior noviazgo con el youtuber y ahora volvió a darle una oportunidad al amor.

La dura experiencia de Malena Narvay con el COVID: "Nunca la pasé tan mal"

alena Narvay confirmó que su experiencia con el Coronavirus fue realmente muy dura. La celebridad argentina manifestó el malestar que le provocó el COVID y llevó un mensaje a sus seguidores.

"Tengo COVID hace unos días y lamentablemente me agarraron fuertes los síntomas.. sinceramente no la estoy pasando nada bien. No sé bien dónde me lo pude haber contagiado", expresó la joven.

Luego, recomendó: "Sé que no podemos dejar de vivir, no podemos vivir en cuarentena pero tampoco dejemos de cuidarnos (y a los demás) aunque estemos haciendo una vida más normal".

Narvay aseguró que pasó momentos en los que le costó respirar y hasta temió quedarse sin aire durante la noche.