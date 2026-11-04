Marcela Kloosterboer celebró 19 años junto al empresario y ex rugbier Fernando Sieling: sus mejores fotos

Marcela Kloosterboer celebró un nuevo aniversario junto al empresario Fernando Sieling y compartió recuerdos de los primeros años de su relación, que con el tiempo se transformó en una familia. Mediante sus redes sociales, la artista cautivó a sus seguidores con posteos muy especiales.

El matrimonio de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling: 19 años juntos, una boda soñada y dos hijos en común

Marcela Kloosterboer atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal. La actriz celebró 19 años de amor junto a Fernando Sieling, el empresario y exrugbier con quien formó una familia y construyó una relación marcada por la complicidad y el bajo perfil. Para conmemorar la fecha, decidió hacer un viaje al pasado y compartir un recuerdo muy especial con sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la protagonista de numerosas ficciones publicó una fotografía vintage de los comienzos de su romance y le dedicó unas románticas palabras a su pareja. "19 años juntos, te amo mi amor", escribió sobre la postal, en la que se los puede ver cuando recién empezaban su historia.

Marcela Kloosterboer celebró 19 años junto al empresario y ex rugbier Fernando Sieling

Pero ese no fue el único recuerdo que compartió en su red social. Marcela Kloosterboer también publicó una imagen de su luna de miel en Tailandia, el destino que eligieron para celebrar su casamiento y disfrutar de sus primeros días como marido y mujer.

Marcela Kloosterboer celebró 19 años junto al empresario y ex rugbier Fernando Sieling

La historia de amor entre Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling inició en 2007, aunque se conocían desde mucho antes. Ambos tenían amigos en común y él era muy cercano a Tomás, el hermano mayor de la actriz, con quien compartía su pasión por el rugby en el club Hurling.

De hecho, Marcela Kloosterboer solía acompañar a su hermano a los partidos y allí coincidía con Fernando Sieling. Sin embargo, el romance tardó en concretarse. Fue durante una cena con amigos cuando él dio el primer paso y terminó de conquistarla con un gesto romántico: le cantó una canción de amor mirándola a los ojos.

Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling

Desde entonces, se volvieron inseparables. Después de varios años de noviazgo, decidieron dar un paso más en la relación y comenzaron a convivir en 2011. Finalmente, en noviembre de 2014, formalizaron su vínculo amoroso. En distintas entrevistas, la artista destacó la complicidad que mantiene con su esposo y la importancia de acompañarse sin perder la individualidad. También contó que comparten varias pasiones, como los viajes, el deporte y el esquí, una actividad que disfrutan desde antes de convertirse en pareja.

Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling

Así fue la boda de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling

Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling se casaron por civil el 7 de noviembre de 2014, en un Registro Civil de Olivos. La ceremonia fue íntima y emotiva, con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos. Una semana después, el sábado 15 de noviembre, celebraron su boda religiosa en la capilla Santa Teresita, ubicada en el colegio Moorlands, en Pilar. Luego, los novios y sus invitados se trasladaron a la estancia Carabassa, donde tuvo lugar una gran fiesta para alrededor de 300 personas.

Fernando Sieling y Marcela Kloosterboer

Para la ocasión, Marcela Kloosterboer eligió un vestido blanco al cuerpo, de silueta sirena y escote strapless, y completó su estilismo con el cabello recogido y un maquillaje natural. Fernando Sieling, por su parte, apostó por un smoking. Entre los invitados estuvieron algunas figuras del espectáculo, como Agustina Cherri, Eleonora Wexler y Carla Peterson, quien asistió junto a Martín Lousteau.

La celebración tuvo un detalle especial relacionado con los hábitos alimenticios de la modelo, quien es vegetariana desde pequeña: hubo un menú veggie y otra propuesta más tradicional para los invitados. Además, una banda integrada por amigos de la pareja se encargó de ponerle música a la ceremonia. Después de la celebración, los recién casados viajaron a Tailandia para disfrutar de su luna de miel.

Fernando Sieling y Marcela Kloosterboer

Juana y Otto, los hijos de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling

Con el paso de los años, Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling formaron una familia con la llegada de sus dos hijos. El 22 de marzo de 2016 nació Juana, la primera hija del matrimonio, mientras que el 29 de mayo de 2019 llegó Otto, quien terminó de consolidar su matrimonio.

Aunque Marcela Kloosterboer suele mantener un perfil reservado respecto de su intimidad, cada tanto comparte algunas postales de su vida familiar y momentos especiales junto a sus hijos y su marido. En una entrevista, habló sobre la dinámica que construyeron como pareja y padres, y destacó que disfrutan de compartir actividades, viajar y pasar tiempo en casa. También contó que se organizan para acompañar a los chicos en sus actividades cotidianas.

Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling junto a sus hijos, Juana y Otto

De esta manera, Marcela Kloosterboer celebró 19 años junto al empresario y ex rugbier Fernando Sieling, con quien se casó en 2014 y tuvo dos hijos: Juana y Otto. Su historia de amor comenzó en 2007 y sigue teniendo el mismo espíritu de compañerismo que los unió desde el principio.