Quién es y a qué se dedica Fernando Sieling, el marido de Marcela Kloosterboer

Marcela Kloosterboer es de las actrices más importantes de la televisión argentina. Durante el principio de su carrera, por la década del 2000 y 2010, dejó en claro sus talentos y marcó una forma de sobrellevar a los personajes de las telenovelas más exitosas. En la actualidad, sigue con la actuación, y le sumó su belleza para el modelaje y su carisma para el streaming. Sin embargo, en la intimidad, logró formar una familia de cuatro que la ayuda a resguardarse de la vorágine de la vida del espectáculo, y a recibir un amor estable y compañero todos los días. Fernando Sieling es su esposo y con quien se consolidó como la pareja más unida gracias a una filosofía compartida de compañerismo, independencia mutua y un marcado bajo perfil.

Fernando Sieling, Marcela Kloosterboer

La historia de amor de Fernando Sieling y Marcela Kloosterboer: de una canción romántica en una salida de amigos hasta la familia de cuatro

La historia de amor de Fernando Sieling y Marcela Kloosterboer comienza en el 2007, desde el círculo íntimo de la entonces no pareja. Hay una realidad: Sieling contrario a la creencia popular de los medios, no es rugbier profesional, sino que practicó este deporte de manera totalmente amateur y como un hobby en el Hurling Club junto al hermano de Kloosterboer. Fue así que la conoció desde la distancia, y con amigos en común que le permitía verla en las reuniones.

La rutina se vio bruscamente interrumpida, cuando la atracción latente se concretó en 2007 durante una cena con amigos en común. Tras varias miradas y sentimientos que comenzaban a crecer entre ambos, Fernando tomó la iniciativa de cantarle una canción romántica mirándola fijo a los ojos para romper el hielo. A partir de ese momento, comenzaron a salir y formaron una de las relaciones más estables y discretas del mundo del espectáculo.

La convivencia fue creando un vínculo más fuerte entre ambos, dejando en claro que la filosofía del respeto por la independencia y las elecciones que el otro tenía era la clave para que el amor siguiera creciendo. Finalmente, sellaron su amor con un casamiento de civil el 7 de noviembre de 2014, y celebraron la ceremonia religiosa una semana después, el 15 de noviembre de 2014, en la iglesia Santa Teresa del Pilar. El festejo se destacó por reflejar los hábitos personales de la actriz, ofreciendo un menú íntegramente vegetariano para todos los invitados. La familia se terminó de sellar con el nacimiento de su primera hija Juana, el 22 de marzo de 2016, y de su segundo hijo Otto, el 29 de mayo de 2019.

La historia de amor de Fernando Sieling y Marcela Kloosterboer

Fernando Sieling: el esposo de Marcela Kloosterboer, administrador de empresas y con un rol clave en la familia

Tras vivir una tierna historia de amor con Marcela Kloosterboer, Fernando Sieling comenzó a armar su vida dependiendo sus intereses personales y la presencia de su esposa en los medios de comunicación. Desde el primer momento, la pareja mantuvo una postura de resguardo ante la exposición pública, haciendo que ambos se luzcan en algunas fotos familiares de sus viajes o festejos en la cuenta de Instagram de la actriz. Esto le permitió desempeñarse en el ámbito empresarial gastronómico, y llevar una vida bajo perfil.

Sielign es un licenciado en Administración de Empresas, músico y comerciante, específicamente, uno de los socios fundadores y dueños de Banquete Nordelta, un reconocido restaurante y servicio de catering en esa zona de Buenos Aires, y director de Rock N Learn, un proyecto e iniciativa itinerante de talleres de música destinado a niños. Si bien cuenta con redes sociales, y su esposa es una de sus seguidores, las mantiene en privado, no permite que se le etiqueten en posteos, y solo comparte su vida para su comunidad de 109 usuarios.

En febrero del 2026, el nombre de su familia salió en algunos medios de comunicación, luego de que agrupaciones proteccionistas de animales denunciaran públicamente en redes sociales a su mamá de mudarse de su domicilio y haber abandonado a sus tres gatas en la vereda de su antigua casa. Fuera de este momento, que generó tensión en los seguidores de la actriz, Fernando Sieling mantuvo su bajo perfil y el de su familia.

Asimismo, llegó a asistir a eventos públicos o galas para acompañar a su esposa en sus estrenos teatrales o lanzamientos importantes, dejando en claro la filosofía compartida de compañerismo, independencia mutua y un marcado bajo perfil. Además protagoniza las postales de fechas especiales para Marcela, quien no duda en compartir los momentos más tiernos con él, destacando su rol clave en la famila. Tanto en entrevistas como en posteos, Kloosterboer expresó el rol cariñoso que tiene Fernando con sus hijos, Juana y Otto, describiéndolo como el encargado de las mañanas familiares, las canciones con guitarra y los juegos creativos con los niños.

La familia de Fernando Sieling, el esposo de Marcela Kloosterboer

Fernando Sieling, el marido de Marcela Kloosterboer, mantiene un bajo perfil mediático, y se desempeña en el ámbito empresarial gastronómico y musical. Con un fuerte ideal de compañerismo, una historia de amor que los mantiene unidos y una presencia cariñosa con sus hijos, el esposo de la actriz deja en claro lo dispuesto que está a enfrentarse al estilo de vida del espectáculo argentino, sin perder su personalidad tranquila y lejana a las polémicas.

A.E