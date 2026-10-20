Cómo fue la relación de Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio y por qué se separaron

Marcela Kloosterboer es una de las actrices más reconocidas y queridas de la televisión argentina, habiendo consolidado su carrera desde muy joven en producciones de gran éxito masivo. Por su parte, Gastón Gaudio es un destacado extenista profesional que alcanzó la cima de su carrera deportiva al consagrarse campeón del prestigioso torneo de Roland Garros en el 2004, convirtiéndose en un ícono del deporte nacional .

Ambos mundos, el del espectáculo y el del deporte de élite, se cruzaron, dando inicio a una de las relaciones más mediáticas y seguidas por la prensa de la época. Este apasionado romance comenzó formalmente en el 2005 y, tras atravesar diversas idas y vueltas junto con una alta exposición pública, llegó a su fin definitivo hacia el 2007, dejando tras de sí una historia marcada por la intensidad.

Gastón Gaudio, Marcela Kloosterboer

La historia de amor de Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio: el verano del 2005

El flechazo entre Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio ocurrió de manera repentina durante el verano de 2005. La actriz y el tenista coincidieron en un evento social gracias a la intermediación de amigos en común que compartían en su círculo íntimo. En aquel momento, la atracción fue inmediata y ambos venían de terminar relaciones sentimentales extensas y de alta exposición mediática con otras figuras del ambiente.

Las realidades de cada uno eran sumamente exitosas y demandantes. Marcela Kloosterboer se consolidaba como una de las jóvenes promesas de la actuación argentina, protagonizando ficciones televisivas de gran audiencia que la obligaban a pasar extensas jornadas en los sets de grabación de Buenos Aires. Por su parte, Gastón Gaudio transitaba el año posterior a su histórico triunfo en Roland Garros 2004, lo que lo ubicaba en el puesto número cinco del ranking mundial de la ATP y en la cúspide de su carrera profesional, viajando constantemente por los torneos más importantes del planeta.

Debido a la enorme presión de la prensa del corazón, la pareja optó inicialmente por mantener su romance bajo un estricto perfil oculto, evitando los lugares públicos y recluyéndose en la intimidad de sus hogares para proteger el vínculo naciente. Sin embargo, el secreto no duró demasiado tiempo. La confirmación oficial ante los medios de comunicación llegó en abril de 2005, cuando los fotógrafos de las principales revistas de espectáculos los retrataron juntos, forzando el blanqueo de una relación que se volvería una de las más perseguidas por el periodismo.

Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio

La crisis y el escándalo en Shanghái: la separación de Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio

La relación entre Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio se transformó rápidamente en uno de los temas predilectos para los medios de comunicación. La constante presión de la prensa y los programas de espectáculos transformó el noviazgo en un foco de atención permanente, donde cada viaje y cada crisis era analizado al detalle. A pesar del profundo afecto inicial, la inestabilidad emocional de la pareja y los celos deterioraron el vínculo, sumiendo a ambos en constantes discusiones a la distancia debido a sus demandantes agendas.

El escándalo más grande y destructivo ocurrió en noviembre de 2005, durante el prestigioso torneo Masters de Shanghái. A pocas horas de disputar la crucial semifinal contra el suizo Roger Federer, Gastón Gaudio participó en una entrevista para el ciclo radial argentino Perros de la calle . En dicha emisión, el tenista hizo comentarios desafortunados sobre las atenciones de las mujeres asiáticas en el hotel. Al escuchar la radio en Buenos Aires, Kloosterboer enfureció por la falta de respeto y desató una feroz discusión telefónica de madrugada que dejó al tenista angustiado y sin poder dormir.

El impacto emocional fue devastador: horas después, Gaudio sufrió la peor derrota de su carrera profesional, perdiendo por un humillante doble 6-0 en apenas cincuenta minutos. Este dramático episodio provocó un quiebre insalvable. Aunque intentaron recomponer el vínculo tras un impasse, la desconfianza instalada derivó en la separación definitiva de la pareja tras dos años y medio de noviazgo. Décadas después, ante la insistencia del extenista de culparla por su caída deportiva, la actriz rompió el silencio. "A mí me gusta que la gente se haga cargo de lo que hace. En público era muy cancherito y después por teléfono 'perdón'. No, flaco, que haya perdido es culpa de él. ¡Que se haga cargo!", sentenció.

Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio

El presente por separado de Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio

A dos décadas de aquel turbulento romance, Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio lograron rehacer sus vidas por separado y consolidar familias estables y numerosas, manteniendo siempre un perfil resguardado de las polémicas mediáticas. La actriz encontró la estabilidad afectiva en Fernando Sieling, un exjugador de rugby y empresario gastronómico con quien inició un noviazgo en el 2007. La pareja formalizó su unión con un casamiento en 2014 y, desde entonces, construyeron un sólido hogar sustentable en la zona de Nordelta. Junto a Sieling, se convirtió en madre de dos hijos: Juana, nacida en el 2016, y Otto, quien llegó al mundo en 2019, formando su prioridad absoluta lejos de la alta exposición.

Por su parte, el tenista experimentó un profundo cambio de vida y madurez emocional tras formar pareja en 2018 con Helena Ayerza. Radicados en la zona de Pilar, ambos apostaron por un proyecto familiar sólido y muy discreto. El ex campeón de Roland Garros debutó en la paternidad con el nacimiento de su primer hijo, Vicente, en marzo de 2023. El gran presente sentimental de la pareja se completó a mediados de 2026 con la llegada de su segunda heredera, Alfonsina, consolidando una maravillosa familia de cuatro integrantes que transformó por completo las prioridades y la rutina diaria del exdeportista.

El presente por separado de Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio

La intensa historia de amor que unió a la actriz y al tenista quedó en el pasado como un caótico recuerdo mediático. Hoy, consolidados en realidades completamente distintas, Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio demuestran que el final de aquel noviazgo fue el paso necesario para encontrar la verdadera estabilidad familiar que tanto anhelaban.

A.E