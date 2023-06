Marcela Kloosterboer trabaja en el mundo del espectáculo hace ya varios años y ha participado en grandes éxitos televisivos. Por eso, se tomó el tiempo de hablar sobre la presión que tienen las mujeres en el medio para lograr el "físico perfecto" y cómo pueden afectar las intervenciones estéticas en su línea de trabajo.

En diálogo con Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi, la actriz contestó qué opina sobre la posibilidad de pasar por un quirófano para retocarse el cuerpo o el rostro a su edad: "Estoy por cumplir 40 dentro de 20 días, y eso no iría conmigo, pero no es fácil".

Marcela en "La Peña de Morfi".

Sin embargo, Marcela aseguró que no tenía una postura firme sobre este tipo de intervenciones estéticas: "Yo sí estoy de acuerdo con hacerse cositas para estar mejor, pero no desfigurarte la cara y menos siendo actriz. Trabajás con tu cara y tus expresiones”.

Imagen reciente de la actriz.

Por último, Marcela Kloosterboer también se refirió a las aplicaciones que tienen herramientas para modificar de alguna manera el rostro: "A mí no me gusta usar muchos filtros en Instagram, pero me saco una foto y no me gusta. Me pongo el filtro y estoy mejor. También la sociedad te lleva a eso”.

Marcela Kloosterboer también explicó por qué no quiere que sus hijos estén expuestos en los medios

Mientras hablaba con Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi, la actriz reveló el motivo por el que no le gustaría que sus hijos, Otto y Juana, estén expuestos en los medios como lo estuvo ella de pequeña.

Marcela Kloosterboer explicó en el ciclo: "Yo a mis hijos no los muestro, a mí me costó ser famosa, salir de trabajar y que me conozcan en la calle me costaba al principio, Era muy chica, yo tenía un mundo privado, eso de irme con mis primas a la playa y de repente que me tenga que sacar de la playa la policía, me daba hasta miedo".

J.C.C