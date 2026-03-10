Marcela Riveiro, la mamá de la China Suárez, deslumbró con su look para el cumpleaños de su hija

Marcela Riveiro, la mamá de la China Suárez, sorprendió con un look hippie chic elegante durante el festejo de cumpleaños de su hija, en una celebración que combinó glamour y estilo en cada detalle. Su elección de vestido aportó un aire sofisticado que se destacó durante la celebración de la ex Casi Ángeles.

El increíble look hippie chic elegante de Marcela Riveiro, la mamá de la China Suárez

Marcela Riveiro, la mamá de la China Suárez, se destacó en la celebración por los 34 años de su hija con un look hippie chic elegante con accesorios protagonistas que marcaron la impronta de la noche. La combinación del estampado y el beauty look reforzó su presencia con un estilo seguro y sofisticado.

Marcela Riveiro

En las últimas horas, la reconocida actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes del increíble evento por su cumpleaños. Entre los detalles que más llamaron la atención de sus seguidores, fue el atuendo que utilizó su mamá. “Gracias a todos por un cumpleaños mágico y lleno de amor”, escribió en el posteo.

En la publicación de la China Suárez, su mamá, Marcela Riveiro, aparece con un look hippie chic elegante que marcó tendencia. El conjunto tuvo como protagonista un vestido de breteles finos y escote pronunciado en V, con estampado barroco en tonos dorados, beige y negro. Los dibujos que se apreciaban en distintos colores le dieron un aire llamativo y sofisticado.

Marcela Riveiro en el cumpleaños de la China Suárez

La elección de la madre de la actriz se destacó por el diseño que acompañó a la perfección su figura, generando un efecto estilizado, ideal para un evento nocturno. Se declinó por usar como accesorios un collar de piezas irregulares en tonos claros, junto con pulseras metálicas y anillos que reforzaron la idea de un estilo boho chic.

Marcela Riveiro, una de las grandes protagonistas en el cumpleaños de la China Suárez

La China Suárez cumplió 34 años el 9 de marzo y lo celebró en Turquía, su país de residencia, junto a Mauro Icardi. El festejo se realizó en un yate de lujo sobre el Bósforo, con un círculo íntimo de familiares y amigos. Entre los invitados se destacó la presencia de Marcela Riveiro, que asistió con un look que se robó todas las miradas.

Cumpleaños de la China Suárez

Mientras la madre de la actriz se declinó por lucirse con un look hippie chic, la modelo optó por un vestido con escote pronunciado que rápidamente generó comentarios. Completó su atuendo con un abrigo de piel negro que sumó elegancia a su elección. Su elección marcó una de las tendencias de la temporada invernal.

La elección de Marcela Riveiro demostró la vigencia de los estampados barrocos y los accesorios XL, convirtiéndolos en aliados claves para un look nocturno. Su propuesta se instaló entre las propuestas más utilizadas. Su look, elegante y seguro, se convirtió en un ejemplo de cómo combinar elegancia y frescura.

China Suárez

Marcela Riveiro, la mamá de la China Suárez, deslumbró con un increíble look en el cumpleaños de su hija. Su elección de vestido con detalles barrocos, los accesorios protagonistas y el beauty look natural se integraron en una propuesta elegante que resaltó en la velada nocturna en el Bósforo.

