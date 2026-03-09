Aseguran que la China Suárez usó un vestido de Wanda Nara para celebrar su cumpleaños: las fotos

Una nueva polémica volvió a sacudir las redes sociales y otra vez tiene como protagonistas a la China Suárez y Wanda Nara. Esta vez, el debate surgió a partir de un detalle que muchos usuarios detectaron rápidamente al ver las fotos del cumpleaños de la actriz. Según señalaron distintas cuentas de espectáculos, la China habría usado un vestido muy similar, o incluso el mismo, que Wanda se había puesto tiempo atrás. Las comparaciones no tardaron en llegar y el tema se volvió viral en cuestión de horas.

Wanda Nara y la China Suárez: el look que volvió a enfrentarlas en redes

Todo comenzó cuando se difundieron las fotos del festejo de cumpleaños de la actriz, que coincidió con una cena íntima junto a Mauro Icardi. En las imágenes, que circularon en redes y también fueron compartidas por cuentas del mundo del espectáculo, se la ve usando un vestido negro largo, ajustado al cuerpo y con escote pronunciado. La elección del look llamó la atención de algunos usuarios que recordaron haber visto un diseño prácticamente idéntico en Wanda Nara en otra ocasión. Las comparaciones empezaron a circular rápidamente en X (ex Twitter), donde las distintas cuentas pusieron las imágenes una al lado de la otra e hicieron la pregunta que encendió el debate: “¿Mismo vestido?”, escribieron, por ejemplo, desde de El Ejército de LAM.

La China Suárez celebró sus 34 junto a Mauro Icardi con un vestido negro que generó debate en redes.

El hallazgo, según remarcaron en redes, fue mérito de la cuenta En lo picante (@Enlopicante_), que fue la primera en advertir el detalle y plantear la coincidencia entre ambos looks. Desde esa cuenta incluso sumaron una frase que rápidamente se replicó en redes: “Wanda, ¿te usaron el vestido Hervé Léger? ¿O encontraron uno igual en reventa?”, escribieron junto a las imágenes comparativas. Una de las preguntas que empezó a circular en la web fue justamente cómo llegó ese diseño a manos de la China, teniendo en cuenta que este tipo de modelos suelen ser de edición limitada y piezas exclusivas.

Además, el vestido de Wanda tendría varios años: ella misma lo había mostrado en sus redes el 8 de julio de 2013, cuando aún estaba en pareja con Maxi López, con la frase “Producción de fotos en Torino”. En una de las fotos que se viralizó, la China aparece posando con el vestido negro ceñido al cuerpo frente a una pared cubierta de plantas. En otra imagen, tomada durante la celebración, se la ve junto a Mauro Icardi brindando con una copa de champagne mientras se dan un beso frente a la torta de cumpleaños.

Las fotos del look de la China Suárez se viralizaron cuando usuarios señalaron su parecido con un vestido que Wanda Nara mostró en 2013.

Wanda Nara y la China Suárez: una rivalidad que sigue generando debate

El look elegido por la actriz también volvió a poner sobre la mesa la rivalidad mediática que desde hace años rodea a la China Suárez y a Wanda Nara. En más de una oportunidad, los gestos, los estilos o incluso las publicaciones en redes de ambas generaron comparaciones entre sus seguidores. De hecho, el tema de la ropa ya había estado en el centro del conflicto cuando trascendió que en la casa que compartía con Mauro Icardi en Turquía todavía quedaban pertenencias de Wanda, incluido parte de su vestidor. Incluso se llegó a decir que el futbolista planeaba donar parte de esa ropa y accesorios a fundaciones para liberar espacio en la propiedad.



