Lejos de la actuación, revelaron cuál sería el nuevo proyecto laboral de la China Suárez

Eugenia “China” Suárez está de festejo por partida doble: no sólo está celebrando sus 34 años de edad, sino que, además, tendría en mente nuevos proyectos laborales que la mantendrían muy entusiasmada. Si bien muchos de ellos están vinculados al mundo de la actuación, se supo que habría uno que estaría a punto de lanzarse al mercado y competir directamente con la línea de cosméticos de Wanda Nara

La China Suárez ¿competiría con Wanda Nara?

Este lunes 9 de marzo, en La Mañana de Moria (Eltrece), el periodista Gustavo Méndez reveló que la China Suárez mostraría su faceta empresarial en el mundo de la cosmetología. “Esto es información: está en la etapa previa de hacer sus cremas, su marca de beauty”, lanzó sin mayores preámbulos. La One, fiel a su impronta filosa, disparó: “Te van a decir que copia al otro lado”, haciendo alusión al negocio de belleza femenina que lleva a cabo la exesposa de Mauro Icardi.

China Suárez | Instagram

De inmediato, Cynthia Fernández retrucó lo dicho por la conductora del ciclo de espectáculos y señaló: “En varios proyectos copió. Ella tuvo un problema muy grande cuando sacó la ropa deportiva. Creo que la marca le hizo juicio porque ella copia, tal cual, los modelos de esta marca de afuera”.

La faceta emprendedora de la China Suárez

Desde hace varios años, la China Suárez intenta incrementar su patrimonio a través de diversos proyectos vinculados al bienestar y la estética femenina. Si bien se sabe que tiene su propia cápsula de indumentaria femenina donde vende desde ropa interior, conjuntos deportivos y diversos trajes y vestidos, esta vez su meta estaría en instalar su propia línea de cremas. No obstante, estas iniciativas se vienen gestando desde fines de septiembre de 2025, cuando la periodista Juariu fue quien aseveró que ya está en marcha Mutsumori, su marca de cosméticos.

La Mañana con Moria | Captura de pantalla Eltrece

“La palabra japonesa mitsumori significa presupuesto o estimación. En la práctica, si en Japón pedís un mitsumori, estás pidiendo que te den un presupuesto, cotización o estimado de costos”, sostuvo la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) mediante una historia en su cuenta de Instagram. Asimismo, bromeó que no se llamará “China Cosmetics”.

Por otra parte, la creadora de contenidos indagó más sobre el verdadero origen de este término y llegó a la conclusión que era por un lazo familiar gracias a la búsqueda de la Inteligencia Artificial de Google. “El apodo ‘la China’ en Argentina puede referirse a varias personas de ascendencia japonesa, como es el caso de la actriz María Eugenia Suárez, cuyo apellido materno es Mitsumori”, afirmó el servidor virtual.

Página China Suárez | Instagram

De esta manera, la China Suárez iniciaría un nuevo año personal repleta de proyectos desmitificando los rumores de que en Turquía estaría acompañando exclusivamente a Mauro Icardi y abocada cien por ciento a la crianza de Rufina, Amancio y Magnolia. Así, la cantante estaría dando sus primeros pasos en el ámbito empresarial con el objetivo de generar ingresos sin depender exclusivamente de su exposición pública en actividades como la actuación o la música. Esta nueva etapa marcaría un giro en su trayectoria profesional, apostando por proyectos que le permitan diversificar sus fuentes de ingresos.

NB