Cuál fue la millonaria cifra que habría gastado Mauro Icardi para festejar el cumpleaños de la China Suárez

Este 9 de marzo la China Suárez cumple 34 años. Su nuevo año de vida la encuentra instalada en Turquía, junto a sus hijos y su amor, Mauro Icardi. Por eso, este gran momento decidió celebrarlo a pura felicidad y glamour, con una espectacular fiesta íntima en un yate, que recorrió el Bósforo durante el evento recorriendo puntos claves como Mezquita Azul, la Torre de la Doncella y el Puente Fatih Sultan Mehmet.

Mediante las redes sociales, la pareja compartió algunos momentos de este especial evento, que compartieron con un grupo reducido de familia y amigas, y poco tardó en conocerse cuánto dinero costó este momento de celebración.

La cifra en euros que habría gastado Mauro Icardi en el cumpleaños de la China Suárez

En vísperas de su cumpleaños, la China Suárez fue halagada por Mauro Icardi con un enorme ramo de flores como gesto para celebrar el Día de la Mujer. Y poco después, la pareja emprendió los preparativos para el gran festejo. Todo fue planeado en detalle: la madre y amigos de la actriz viajaron hacia Turquía para el festejo y emprendieron viaje en yate todos juntos.

Se trata del segundo cumpleaños de la China Suárez que celebra con Mauro Icardi, pero el primero consolidados como pareja, siendo que el anterior fue poco después de blanquear su romance. Hoy la pareja convive y tiene diversos planes a futuro, como la boda y agrandar la familia. Por ello, el festejo fue distinto, rodeados por un pequeño número de personas.

"Fue un cumpleaños muy íntimo. Viajaron sus amigos: Tomás, viajó su amigo Mancha La Torre, viajó su amigo Juan Manuel Cativa y su mamá también estuvo presente”, contó el periodista Gustavo Méndez en La mañana con Moria (eltrece). Además, indicó que el evento fue organizado en su totalidad por el jugador e indicó el gasto que habría realizado: “Para alquilar este barco, el precio mínimo, como el básico para ponerlo obviamente en el Bósforo y poder salir, arrancan en 10,000 euros”.

A esta suma se le debe agregar los gastos correspondientes a la tripulación, con un chef de renombre. “Después podés elegir, por ejemplo, qué tipo de champagne querés, si lo querés con tripulación o con chef. El chef es muy importante también, porque te prepara la comida que vos quieras”, agregó. Por lo tanto la cifra escala a un número más elevando. Además, la pareja mostró que el lugar estaba ambientado con globos y estructuras en relación con el amor, siendo los corazones los que prodominaban en el lugar.

Lo cierto es que este nuevo gasto realizado por Mauro Icardi vuelve a poner en tema la deuda que mantiene con sus hijas, al no abonar el monto estipulado de la cuota alimentaria. Mientras tanto, la China Suárez disfruta de su gran día rodeada de amor y lujos.