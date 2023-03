La periodista, Marcela Tauro, dio una explosiva información en Intrusos sobre Nico Occhiato. Por lo que está haciendo con “Luzu TV”, ya que argumenta que al poner cámaras se rompe la magia de la radio. Luzu TV saltó a la fama de la mano de Nadie dice Nada, programa que se emite en este canal de Youtube.

Marcela Tauro se metió de lleno en la polémica, “Es horrible tener cámaras en la radio, a mí no me gusta -señaló Tauro-, soy de la época de Vernaci ¡Aparte mostrarte! Yo estoy tirada y en la radio también se hacen gestos y con las cámaras yo a más de uno salvo ¡La radio es intimidad! Y también contás más de tu vida”.

La periodista Marcela Tauro en el programa INTRUSOS. Foto IG: @_marcelatauro

Luego la periodista agregó: “Por ejemplo, si bien a mí en el Instagram me ven, soy distinta ¡No soy la misma en la radio! En la radio cuento más. Nosotros con Santiago del Moro, una vez al año, hacemos un especial a la noche, el día de la radio ¡Y tomamos un poquito de alcohol! ¡Para qué! Las barbaridades que dije ¡Hasta el gerente de la radio dijo que nunca me había visto tan suelta! ¡Es otra magia!” Sin embargo, también en el programa destacaron que lo de “Luzu TV” y otros streaming es otra cosa, no radio.

Nicolás Occhiato explicó de qué se trata Luzu TV

Nicolás Occhiato tiene 29 años y empezó en la televisión como participante del reality Combate en Canal 9. También fue ganador en Bailando por un sueño y condujo varios ciclos en diferentes canales. Joven y entusiasta, con un excelente manejo de redes sociales. Crea un medio alternativo, el fenómeno del último año: la plataforma Luzu TV.

Nicolás Occhiato, creador de Luzu TV, en Nadie Dice Nada. Foto IG: @luzutv

En 2021, creó Luzu TV, una productora de contenidos audiovisuales multiplataforma que cuenta con su canal de YouTube con diferentes programas. El ciclo Nadie Dice Nada, el programa insignia de su canal de YouTube, se impuso rápidamente entre un público joven que busca una mirada afín sobre fenómenos sociales, vínculos, deportes y las estrellas locales.

Nicolás Occhiato explicó de qué se trata Luzu TV: “En realidad no es ni radio, ni tele, es un híbrido, es un streaming en vivo con cámaras con una producción que trabaja a nivel de canal, con una exigencia que aprendí dentro de la televisión”, declaró Occhiato en una entrevista por La Once Diez/Radio de la Ciudad.