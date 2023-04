Marcela Tauro reveló el costoso regalo que su joven novio le dio por su cumpleaños

Marcela Tauro cumplió años este domingo 2 de abril y lo celebró rodeada de colegas, amigos y familiares. La panelista dio detalles de este día tan especial y de todos los festejos de los que disfrutó, así como también reveló los presentes que recibió, como un celular muy costoso de parte de su novio.

Su colega, Guido Záffora, cumple a tan solo horas de diferencia. El periodista de Intrusos aprovechó la noche de sábado para organizar un mega evento en un salón en Colegiales e invitó a todos sus compañeros del programa que se emite por América, incluida Marcela Tauro, que soplaría las velitas cuando el reloj marque las 12. Záffora entonces llamó a la panelista al centro de la pista y la agasajó frente a los invitados presentes, como Flor de la V, Laura Ubfal, Marcela Coronel y José María Listorti. “A las 12 puso el himno y me cantó el feliz cumple. Los chicos me regalaron rosas y bombones”, contó la cumpleañera a Paparazzi.

Marcela Tauro.

Una vez concluido el festejo en conjunto con su compañero de Intrusos, la fiesta no paró. Al día siguiente, la periodista organizó un almuerzo con sus familiares más íntimos. “Mi mamá no fue el sábado porque había escaleras y no pudo. Así que el domingo almorcé con Martín, Juan Cruz y mi mamá en la Malbequería”, explicó.

Marcela estuvo acompañada de los dos hombres más importantes de su vida, su pareja y su hijo. “Estuve con Martín y mi hijo. Martín me regaló un iPhone, mi hijo un desayuno y ropa”, reveló, dando a conocer los presentes que sus seres más queridos le entregaron. “Me mandaron flores, velas... Vino una seguidora mía amorosa de La Plata”, agregó, asegurando: “En Intrusos usaré lo que me regalaron...”.

Marcela Tauro festejó su cumpleaños.

El cruce entre Marcela Tauro y Estefi Berardi

Los panelistas de Intrusos van de festejo en festejo, celebrando los cumpleaños de sus compañeros. Si bien este fin de semana fue el turno de Guido Záffora y la Tauro, tan solo unos días atrás Pampito festejó el suyo en el SUM de su departamento e invitó a sus colegas tanto de Intrusos como de Mañanísima.

Hubo muchas dudas alrededor del evento, dado el fuerte cruce que Marcela Tauro había tenido con la panelista del ciclo conducido por Carmen Barbieri, Estefi Berardi, que desencadenó en una demanda.

Marcela Tauro.

La mamá de Fede Bal dio detalles del reencuentro y afirmó: “Hubo tensión, pasó, pasó”, refiriéndose a un episodio que vivieron al quedarse encerrados en el ascensor por un tiempo. Sin embargo, luego remarcó que sus dichos eran un tanto exagerados, confesando: “Lo de encontronazo lo dije para vender”, evidenciando que, si bien Marcela Tauro y Berardi tienen sus diferencias, saben separar lo personal de lo profesional.

H.O