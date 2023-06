Marcela Tinayre se sinceró y estalló contra Alfa: "Me irrita"

Marcela Tinayre es polémica a la hora de opinar sobre la gente. Ahora, está al mando de Polémica en el Bar, el programa de América TV que solía conducir Mariano Iúdica, y los ojos están puestos sobre ella por ser la primera semana de su debut. El ciclo cuenta con un panel bastante particular, donde encontramos figuras como Chiche Gelblung, con sus tantos años de experiencia, o Alfa, que recién está comenzando en el medio tras su salida de Gran Hermano.

En una entrevista, Marcela Tinayre fue consultada por Alfa en su rol de panelista, ya que es primerizo. Con total sinceridad, la conductora respondió y dio su más ácida opinión, reconociendo que no se lo banca. Pero antes señaló que el exparticipante de Gran Hermano es muy profesional y tiene ideas concretas, por lo que hace buenas intervenciones en el programa.

Marcela Tinayre será la primera mujer en conducir Polémica en el Bar

A pesar de las buenas cualidades de Alfa, Marcela Tinayre reconoció que no se lleva bien del todo con el panelista. "Me irrita mucho, se mete en todo y tiene un bozarrón", lanzó la conductora. Sin embargo, luego aclaró: "Pero es perfecto para Polémica en el Bar". Según la hija de Mirtha Legrand, el exparticipante de Gran Hermano es ideal para un programa con este, pues involucra poder dar opiniones contundentes y participar de los intensos debates que se generan al aire.

Luego de comentar que Alfa la "irrita mucho", Marcela Tinayre aseguró que de a poco se va llevando mejor con él y que está aprendiendo a quererlo. "Hay días y días, pero reconozco que cada día me cae mejor, porque también, me parece, hay que tener coraje para estar ahí sentado. Alfa es un personaje re osado, aunque fuera de cámara es lo más educado y caballero que hay: me abre las puertas del auto, me ayuda con las bolsas, es respetuoso para trabajar. La verdad, me saco el sombrero".

Alfa y Delfina Wagner

Parece que las cuestiones que tiene Marcela Tinayre con Alfa son específicamente del programa y la dinámica de debates que se generan, sumada a la efusiva personalidad del panelista, pero que fuera del aire se llevan muy bien.

Marcela Tinayre apuntó contra Jorge Rial por el homenaje que le harían en los Martín Fierro

Marcela Tinayre criticó duramente a Jorge Rial luego de que trascendiera el rumor del supuesto homenaje que le haría Telefe y APTRA al conductor en los Martín Fierro, tras el episodio en Colombia que casi lo lleva a su muerte.

Con respecto al homenaje, Laura Ubfal dio más detalles y reconoció la trayectoria de Jorge Rial. "Jorge ha sido figura de Telefe, recordemos. Nadie niega los 20 años de ese programa", comenzó diciendo. Luego, aclaró que Luis Ventura está de acuerdo con este homenaje.

Jorge Rial y María del Mar Ramón

Muchos famosos se indignaron por los rumores, como Soledad Silveyra, por ejemplo. Marcela Tinayre fue otra más y lanzó: "¡Qué fácil es ser panqueque en esta vida!".

Después, se extendió un poco más y explicó de donde viene su enojo: "Hay que hacer memoria. Rial bastardeó, criticó y dijo cosas horribles del Martín Fierro. En una fiesta divina, una vez adelantó todos los ganadores. O sea, que en gran medida humilló a los Martín Fiero".

NL.