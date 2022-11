Por los pasillos de Kuarzo y en las pantallas de NET TV se está respirando amor puro. Al parecer cupido anda suelto y se está haciendo presente en el programa Las Rubias, conducido por Marcela Tinayre. Y es que, algunos periodistas han asegurado que la hija de Mirtha Legrand y su compañero Pablo Muney sostienen un vínculo muy especial, algo que es notable en vivo cada tarde durante el programa.

La primera en afirmar que Marcela y Pablo tienen onda fue Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo: "Te lo confirmo. Lo conozco a Pablo Muney, fuimos compañeros en el programa de Pampita. Puedo asegurar que Pablo Muney está enamorado de Marcela Tinayre". No obstante, Estefi Berardi informó este jueves que tiene una data muy diferente.

Algunos periodistas aseguraron que el nuevo amor de Marcela era Pablo Muney.

La angelita aseguró que efectivamente la famosa conductora le dio una oportunidad más al amor, pero que el afortunado no es su colega de programa Pablo Muney. "¿Vos insistís con que Marcela Tinayre tiene novio?", preguntó incrédulo Ángel De Brito, luego de que Berardi destacara que el interés amoroso de la madre de Juana y Nacho Viale es un economista "re fachero".

"Hoy hablé con ella y me dijo: 'No, no estoy conociendo a nadie. Decile a esa pichoncita que no, que no es así. Que es inexacto'", señaló la también panelista de Mañanísima. Además, agregó: "Es lógico que lo quiera negar, lo está ocultando. Tengo lujo de detalles. Con este señor se conocían por amigos en común desde hacía tiempo. Una amiga puntual los volvió a presentar y Marcela es la primera vez que elige conocer a alguien desde otro lado. Como amigos o un poquito más. Ustedes me entienden​", precisó Estefi Berardi.

Según Estefi Berardi, Marcela está enamorada de un economista.

De esta manera, queda confirmado que el nuevo interés amoroso de Marcela Tinayre está muy lejos de su compañero de programa Pablo Muney. Será cuestión de días que la rubia decida romper el silencio y dar más detalles de quién es ese economista "re fachero" que conquistó su corazón.