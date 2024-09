Marcela Feudale, panelista de LAM, estaba por emprender viaje hacia el estudio en el que se realiza el programa que conduce Ángel de Brito y tuvo un accidente que le modificó la rutina de todos los días.

Uno de los programas más mediáticos y considerados por aquellas personas que les gusta el espectáculo posee la presencia de la mujer que supo trabajar con Marcelo Tinelli y, entre otros periodistas, también cuenta con Yanina Latorre, esposa del ex futbolista Diego Latorre.

El accidente que sufrió Marcela Feudale

Durante la jornada de este miércoles 4 de septiembre, Marcela Feudale estaba preparada para afrontar una nueva emisión de uno de los programas que más información y contenido de espectáculos en general.

El contexto que transcurría era el del comunicado que lanzó en sus redes sociales Fito Páez, quien sufrió un grave accidente doméstico y no podrá realizar las giras por Colombia (Bogotá) y México (Guadalajara y DF).

Es por eso que Marcela Feudale contó el imponderable que sufrió camino al estudio para ser parte de un nuevo programa de LAM: “Cuando venía para acá me atropelló una bicicleta en la bicisenda, me pasó por arriba y me rompió el pie”.

"Frenó pero me dijo 'ay no, vos retrocediste', me echó la culpa y siguió de largo. Aparte me pasó por arriba y se me cayó encima", continuó expresando la panelista y ex participante de 'Bailando por un sueño'.

Por último, Marcela Feudale mencionó: "Gracias a Dios no me lastimó el cuerpo porque fui frenándome. Pero también porque yo tengo una plasticidad y estuve entrenando durante muchos años, porque sino, una bicicleta te puede matar".

