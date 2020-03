Marcelo Polino reveló a qué tratamientos se somete para verse más joven

Marcelo Polino siempre está impecable. En cada aparición que hace, el periodista se caracteriza por usar trajes, moños y pañuelos que combina en un look que se ha vuelto icónico.

“Tengo como 700, son mi prenda fetiche y siempre que la gente viaja me trae tres o cuatro. Antonio Gasalla me trae pilas de Nueva York, Teté Coustarot también. Ángel de Brito me trajo una bolsa llena de moños. Es un regalo que no es caro y es práctico. Los empecé a usar de casualidad una vez en el Reality ‘Soñando por cantar’, de Marcelo Tinelli, y ese día triplicamos el rating. Entonces El “Chato” —Prada— me dijo: ¡No vengas nunca más sin moño!", le dijo Polino a CARAS semanas atrás, momento en que abrió su vestidos y mostró su gran colección.

Ahora, lejos de lo que son los trajes, el periodista reveló cuáles son los tratamientos que realiza para mantenerse siempre joven.

En Divina comida, el ciclo de Telefé, Marcelo aseguró: "Hago medicina ortomolecular hace diez años y después hago todos los tratamientos que encuentro".

"Hago láser, me pongo bótox, soy vegetariano. Y en el cuerpo hago pilates tres veces por semana, a veces hago electródos, plataforma vibratoria. Yo me cuido mucho", confesó Polino y agregó con humor: "Cuando te insultan por Twitter y te dicen, 'estás lleno de bótox'.Y sí, tengo la suerte de poder pagarlo".