Cande Tinelli habló de la medicación que llevaba la polémica valija

Cande Tinelli se refirió, una vez más, a la polémica por el supuesto vuelo sanitario que realizó Marcelo Tinelli para llevar una valija a Esquel, donde pasa la cuarentena.

El conductor admitió que pidió un taxi aéreo para que puedan alcanzarle medicación para ellos que no conseguían en la ciudad. Pero a pesar de la aclaración del líder de Laflia, las críticas siguieron en redes sociales y algunos seguidores cuestionaron a la cantante.

Por ello, es que Cande decidió subir en su Insta Stories el comentario de un follower quien le llamó la atención por tomar vino cuando también estaba tomando medicamentos. “Ojo que la medicación y el alcohol te pueden hacer mal. ¿O iba otra cosa en la valija?”, fue el punzante comentario del usuario a la artista.

“Gracias a Dios no hay contraindicaciones en tomar las medicaciones que tomo y beber alcohol. ¡Qué amor igual! ¡Gracias por preocuparte!”, respondió "Lelé", irónica.

Días atrás, la morocha hizo su descargo en defensa de Marcelo. "Solo voy a decir esto: no tengo por qué hablar de mi intimidad, ni darle explicaciones a nadie. Así que no esperen que me enoje y salte porque estoy tranquila. Aprendamos de esto. Aprovechemos para sanar, no para seguir haciendo lo mismo de siempre. Dejen de pensar en el qué dirán, dejen de preocuparse tanto por lo que dice y hace el otro. Hay gente muriéndose, mucha. Reflexionemos”, disparó.