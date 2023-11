Hace unas semanas, Marcelo Tinelli admitió que estaba comenzando una relación con la modelo Milett Figueroa, que se encuentra participando del Bailando 2023. "La estoy conociendo, me gusta mucho", compartió el conductor recientemente.

Los seguidores de Tinelli se sorprendieron al ver que la relación va tan en serio que el conductor decidió invitar a la participante del certamen al cumpleaños de su hija Candelaria. Ahora, Marcelo se animó a dar más detalles de su nueva relación.

Imagen reciente de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

En medio de una conversación con Martín Salwe en el ciclo de América TV, Moria Casán intervino y comentó: "Nosotros nos llevamos la sorpresa el día que fuimos a hacer la foto del programa en el Hipódromo...". Al escucharla, el conductor admitió: "Ahí fue que yo me enamoré. Ese día se me caía la baba".

Sin quedarse atrás, Ángel de Brito también agregó: "Me acuerdo de que estabas haciendo un móvil para LAM y mirabas todo el tiempo para el otro lado, donde estaba Milett con la madre", dejando en claro que Marcelo Tinelli está enamorado de Milett Figueroa hace un buen rato.

Cómo le pidió Marcelo Tinelli ser novios a Milett Figueroa

En la pista más famosa del país, Martín Salwe le consultó al conductor: "¿Desde qué día son novios?", sin embargo, Marcelo no quiso contestar al aire: "Después te digo por qué si no acá me van a cuestionar que no lo dije antes", haciendo referencia a Ángel de Brito.

"¿Le preguntaste a ella si quería ser tu novia?", le preguntó Celeste Muriega y Marcelo Tinelli sorprendió al confesar cómo fue el momento en el que le preguntó a Milett Figueroa si quería ser su novia: "Obvio, en Perú es así. Fue delante de su mamá".

J.C.C