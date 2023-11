Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya no se esconden. Este viernes fueron juntos a la Gala de CARAS, los protagonistas se mostraron muy cómplices y también hablaron con Mirtha Legrand y Susana Giménez. El conductor utilizó una pelicular palabra para definir la relación que tiene con la modelo.

La peculiar palabra que usó Marcelo Tinelli para definir la relación que tiene con Milett Figueroa

La peculiar palabra que usó Marcelo Tinelli para definir la relación que tiene con Milett Figueroa

Cuando la peruana estuvo en la pista para bailar la salsa de tres, Pampita les preguntó si eran exclusivos. "Sí, sí. Somos exclusivos", respondieron los protagonistas. Desde ese entonces, Marcelo y Milett se mostraron juntos públicamente como una pareja, aunque ninguno de los dos se había pronunciado sobre cómo es su relación.

La peculiar palabra que usó Marcelo Tinelli para definir la relación que tiene con Milett Figueroa

Ángel De Brito le consultó al conductor: "¿Por qué la pasaste bárbaro? Más allá de la votación, de los chicos. Te vi haciendo pastas". "Yo si hice pastas", respondió Tinelli. "Yo hace rato puse romance confirmado. Y vos me dijiste 'para que todavía no está confirmado, no blanqueo'. Que sé yo, dos semanas después te veo que la presentas a Mirtha, a Susana", siguió el jurado.

"Si ya es confirmado. Le presenté a Mirtha, a Susana en la revista CARAS. Le hice pastas con bife y después nos tomamos unos Gin Tonic. Estamos viendo donde pasar las fiestas, si acá o allá", cerró Marcelo Tinelli sobre la cita romántica que tuvo con Milett Figueroa. Lo que sorprendió a todos fue que utilizó la palabra "novia" en varias ocasiones para referirse a la modelo.

AF.