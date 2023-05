Marcelo Tinelli habló de Cande Tinelli luego de que asumió su enfermedad: "Fue muy valiente"

Marcelo Tinelli está planeando la vuelta del Bailando 2023, esta vez por la pantalla de AméricaTV. Sin embargo, últimamente también se mostró abierto a dar notas y a responder desde el corazón, con una sinceridad máxima. Hace poco, habló sobre Guillermina Valdéz y su actual situación sentimental. Ahora, se expresó luego de que Cande Tinelli contara que tuvo una recaída en la bulimia.

Fue en diálogo con Intrusos que Marcelo Tinelli habló del tema y demostró su apoyo incondicional hacia su hija y su elección de hacer pública su patología. "Es un tema que atraviesa nuestra familia desde hace mucho tiempo, y que lo viene llevando muy bien", empezó a explicar el conductor. Luego, destacó que Cande Tinelli "ha tenido momentos mejores y otros peores porque es algo que va y viene muchas veces". Como lo muestra día a día, para el conductor, lo más importante es su familia y sus hijos, por lo que se lo vio sensible al hablar del tema

Cande Tinelli sobre su recaída en la bulimia

Sobre la decisión de Cande Tinelli de hacer pública su patología para intentar ayudar a otras personas que sufren trastornos alimenticios, Marcelo Tinelli opinó desde su más sincera visión: "Me parece que fue muy valiente de parte de ella asumirlo públicamente porque ayuda a un montón de gente que también muchas veces se siente discriminada o atacada".

Luego, en diálogo con Flor de la V, la conductora de Intrusos en América TV, aprovechó para concientizar y llamar a la reflexión. "Pueden molestar, joder y herir mucho a las personas que por ahí van llevando un tema tan difícil como la bulimia o la anorexia", reflexionó Marcelo Tinelli sobre las personas que sufren trastornos alimenticios y reciben comentarios sobre su cuerpo.

Marcelo Tinelli y sus hijos

Hace un tiempo, Cande Tinelli habló sobre la bulimia y su lucha contra este trastorno alimenticio. La idea de la hija de Marcelo Tinelli era ayudar a las personas que también están pasando por la misma patología o por algo similar y que se pueden sentir identificadas. "Yo estoy bien, ya estoy acostumbrada. Tengo una enfermedad hace bastante tiempo, que es la bulimia. Lo hice porque me parecía que estaba bueno mostrar que a mí también me pasa. También poder contarlo y que no sea un tabú el tema de la salud mental. Que se animen a hablar", dijo.

El obstáculo que aleja a Marcelo Tinelli del Bailando 2023

Marcelo Tinelli tiene todo listo para estrenar el Bailando 2023 para mitad de año. El jurado se está definiendo y los nombres de los participantes van surgiendo. Todo iba viento en popa, sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una noticia inesperada que puede poner en peligro la vuelta del reality a la pantalla chica.

Marcelo Tinelli en LAM

La semana pasada trascendió que el histórico conductor junto a su equipo de trabajo visitó los estudios de El Nueve, en el barrio porteño de Palermo, con la finalidad de ver cómo son las dimensiones de los lugares que la planta televisiva tiene, esto con la finalidad de alquilarlo para poder transmitir desde allí el Bailando 2023 para la señal de América TV.

No obstante, durante la mañana de este martes, Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre este dato que se filtró a la prensa y confirmó que había visitado la estación del grupo Octubre, pero todavía no había llegado a un cierre en el acuerdo por temas económicos. Durante una entrevista con Pamela David en Desayuno Americano, el presentador reveló más detalles.

