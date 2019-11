El ida y vuelta de Marcelo Tinelli y Pampita por la invitación a su casamiento

Marcelo Tinelli volvió a poner el casamiento de Pampita en el centro de la escena con una particular revelación sobre una actitud que tuvo Roberto García Moritán, pareja de la top, para con él.

Cuando presentó a la modelo, una de las jurados del Bailando, el conductor agregó: "Gracias a Roberto García Moritán, futuro marido de Pampita, que ayer me invitó oficialmente al casamiento, pero no después de las doce. Me llamó y me dijo 'quiero que vengan a comer'. No son 130, son 132 los invitados. Me invitó muy bien, divino Roberto, dueño de La Mar, de Tanta, yo ya lo conocía... Hasta le pedí mesa una vez. Divino. Muchas gracias por la invitación", dio a pura ironía.

"Te vimos que estabas tan interesado en compartir la ceremonia y venir a darnos un abrazo que dijimos 'qué mal estuvimos, es obvio que hay que invitarlo'. Recapacitamos. Dijimos que Marce va a estar ahí y nos va a abrazar cuando salgamos del altar", respondió Pampita "chicaneando" a Tinelli.

Tras la respuesta de la top, Marcelo continuó con mucho humor su "descargo". Volvió a agradecerle a Pampita la invitación y le pidió: "usted dígame en qué momento quiere que la abrace y ahí me le tiro encima. Usted haga un chasquido y yo me le tiro en palomita. Pero Roberto tuvo un muy buen gesto. Y usted también".

La cosa no quedó ahí porque la conductora de Pampita Online no se quedó atrás y continuó: "Lo pensamos entre los dos porque dijimos que no podíamos dejarlo afuera porque se muere de ganas de acompañarnos ese día. Ahí hicimos lugar, mandamos a algún familiar después de las doce y te pusimos a vos en la comida".

Las risas del conductor y la aclaración de Pampita de que va a haber comida de sobra, dieron por terminado el humorístico ida y vuelta entre ambos.