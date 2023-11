Tras la confirmación de su romance, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se muestran más enamorados que nunca. Ambos se conocieron en el Bailando 2023 y desde entonces no pudieron evitar los coqueteos entre ellos. Además, el conductor y la modelo ya hicieron varias apariciones públicas como pareja, donde evidenciaron su amor entre besos y abrazos.

Asimismo, Milett cuenta con la aprobación de gran parte de la familia Tinelli, quienes la reciben con brazos abiertos. En cuanto a la relación, la modelo se pronunció con una sonrisa de enamorada: "Yo prefiero ir lento. Me gusta ir lento cuando estoy bien con alguien. Un vínculo se tiene que cuidar. Me abrazan como familia y para mí eso es muy especial. Además, conocí gente maravillosa que me demuestra su cariño”.

La confirmación se dio luego de que Marcelo Tinelli demostrara su amor por Milett Figueroa en el Bailando 2023, donde le brindó un largo beso en los labios frente a los espectadores. Esta muestra de afecto causó gran revuelo en las redes sociales, quienes brindaron apoyo a la nueva pareja.

Marcelo Tinelli declaró su amor por Milett Figueroa

En una charla con ‘El Diario de Mariana’, Marcelo Tinelli dio detalles de su enamoramiento: “No sé por qué se dio ahora. Pero yo siempre digo que aprendí durante todo este tiempo a estar soltero y estar soltero no quiere decir que no haya visto a alguna chica o me haya encontrado con mujeres”, aseguró el conductor, detallando el impacto que tuvo Milett Figueroa en su vida.

“Lo que me pasó con Milett no me había pasado naturalmente con otras personas. Salta a la vista porque algo me pasó diferente y evidentemente tiene que ver que cuando vos matcheas con alguien, se vuelve diferente. Me pasó algo desde el primer día que la vi”, expresó Tinelli con amor.

Asimismo, el conductor fue cuestionado sobre su historia de amor con la modelo. “La verdad que desde que me la mostraron siempre dije que era una linda mujer, pero yo nunca la había visto personalmente. Veía en su presentación que decía que era actriz, que había hecho seis películas y trabajado en España. Y el día de la foto me pasó algo especial, reconozco que hubo ahí una mirada cuando entró y se río”, manifestó el empresario.

Tinelli detalló cómo la presencia de Milett captó su atención de manera especial durante ese encuentro: "Me acuerdo que estaba haciendo un móvil en vivo con Ángel y ahí me quedé. 'Qué linda sonrisa que tiene', pensé. La veo pasar frente a mí y se sienta con la mamá y medio que estaba hablando con Ángel, porque todo el tiempo estaba mirándola. Y en un momento se rió y algo pasó ahí, fue algo diferente".

Finalmente, Marcelo Tinelli reveló detalles de su coqueteo hacia Milett Figueroa: “Yo di el primer paso. Porque más allá de las bromas y de las cosas que uno dice al aire, como lo de que saqué el número de los chats de los participantes. Pero bueno más allá de eso, yo tengo una persona que es amiga ya hace mucho tiempo, que es Papelito de Perú, que es justamente quien la trajo. Entonces le escribí y le dije si me podía pasar el número de Milett y la primera vez le escribí yo”

