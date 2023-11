El romance de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli está más que confirmado. La modelo y el conductor se cruzaron en la pista del Bailando 2023 en donde tras una pregunta de Pampita admitieron estar en una relación con exclusividad.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa admitieron su exclusividad con un beso en el Bailando 2023

La modelo bailó la salsa de tres con Locho y al final de la coreografía se acercó al conductor para simular un beso. Pero mientras recibía la devolución, la peruana le dio un beso en el cachete. Esto generó preguntas que tuvieron que responder, Pampita fue una de las que les consultó algo que dejó helados a los protagonistas. Aunque se sentían un poco incómodos con el tema supieron contestar cada pregunta.

"Viste que ahora la gente joven no se pone de novia, primero son exclusivos. Es como, no somos novios, pero somos exclusivos, no vamos a conocer a nadie, ni estar con nadie más. ¿Ya están en esa etapa de exclusivos?", preguntó la jurado del Bailando 2023.

Marcelo Tinelli respondió rápidamente: "Sí, sí, sí". "Sí también", contestó Milett Figueroa. "Listo, ya está. Con esto se hacen un festín", agregó el conductor. "Ya te está mandando, te dijo exclusividad", acotó Ángel De Brito. "No, no hay mejor cosa que la libertad en una pareja", comentó la modelo.

