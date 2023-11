Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirmaron recientemente su romance. Ambos se conocieron en la pista del Bailando 2023, donde tras diversos coqueteos e idas y vueltas, decidieron dar un paso adelante y ser más que amigos. Sin embargo, no fue hasta su primera salida pública en un teatro que blanquearon su relación. Además, el conductor y la modelo no escatiman con las demostraciones de afecto ante el ojo mediático.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Asimismo, Milett Figueroa ya forma parte de la familia Tinelli. La participante del Bailando 2023 estuvo presente en el cumpleaños de la hija del presentador, Cande Tinelli, junto a los seres queridos del mismo. A raíz de esta situación, Marcelo aseguró que invitará a la modelo al festejo de Juanita, quien aún no ha dado la aprobación de la relación de su padre con Milett.

Milett Figueroa se pronunció sobre su romance con Marcelo Tinelli

En una charla con ‘Desayuno Americano’, Milett Figueroa abordó el tema de su romance con Marcelo Tinelli y dio su punto de vista. "Estoy viviendo un momento hermoso", expresó la modelo, reconociendo abiertamente que está experimentando una etapa especial en su vida con el conductor. Sin embargo, a pesar de las demostraciones públicas de afecto en el Bailando 2023, la modelo enfatizó que su relación con Tinelli es, ante todo, de amistad. "Somos amigos, antes que cualquier otra cosa", afirmó.

"Yo prefiero ir lento. Me gusta ir lento cuando estoy bien con alguien. Un vínculo se tiene que cuidar. Me abrazan como familia y para mí eso es muy especial. Además, conocí gente maravillosa que me demuestra su cariño”, manifestó la modelo en relación con el vínculo con las hijas de Marcelo Tinelli.

La confirmación pública del romance se llevó a cabo en el Bailando, cuando Marcelo Tinelli decidió sellar su relación con Milett Figueroa con un beso frente a todos, poniendo fin a los rumores y consolidando su historia de amor ante el público argentino.

P.C