Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su romance con un beso tras bambalinas en la pista más famosa del país. Desde ese momento, ambos empezaron a contar detalles de cómo nació el amor entre ellos.

En diálogo con DDM, Marcelo Tinelli confesó: "Yo di el primer paso. Tengo una persona, que es amiga ya hace mucho tiempo, que es Papelito de Perú, que es justamente quien la trajo. Entonces le escribí y le dije si me podía pasar el número de Milett y la primera vez le escribí yo".

Qué decía el primer mensaje de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa

Al ser consultado sobre qué fue lo primero que le escribió a la modelo peruana, Marcelo Tinelli respondió: "Le puse 'hola, Milett'". "Le ponía corazones, la likeaba pero no me daba para fueguitos, me parecía medio desubicado", agregó el conductor.

Como si eso fuera poco, Marcelo Tinelli se animó a dar más detalles de lo que le mandó: "Le escribí y le puse 'me encantó verte en la foto. Me encantó conocerte'", haciendo referencia a la noche en la que hicieron las fotos del Bailando 2023, antes del estreno del programa.