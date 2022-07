María Becerra cambió su look y la compararon con Natalia Oreiro

María Becerra, una de las cantantes del momento, decidió mostrar su reciente cambió su look en las redes.

La artista publicó un video del antes y el después en su Instagram y, además, una foto con el resultado.

La característica principal del nuevo corte de pelo es un flequillo en forma de V.

Inevitablemente los millennials no tardaron en comparar a María Becerra con Natalia Oreiro por su corte de pelo de hace veinte años.

"Pareciéndose a Natalia Oreiro". "Todos hablando del peinado de María Becerra como si fuese novedad pero... Quién copió a quién?". Estos fueron solo dos de los miles de comentarios que comenzaron a aparecer en Twitter. Algunos de ellos, como en estos ambos casos, los usuarios mostraron fotos de las artistas con el flequillo en V.

Natalia Oreiro lució ese look en el año 2000 cuando sacó su tema "Tu veneno". Sin dudas fue uno de los peinados que más marcó a la generación de los millennials.

Quizás María Becerra quiso hacerse ese corte inspirándose en la protagonista de "Muñeca Brava", aunque hasta el momento no hizo comentario alguno.

María Becerra mostró su cambio físico y habló de sus problemas con su imagen

María Becerra siempre se mantiene conectada con sus fanáticos a través de las redes sociales en donde suele compartir la intimidad de sus giras, vacaciones o novedades musicales. Pero además de eso, la cantante suele dejar un espacio de charla para reflexionar sobre varios temas.

En esta oportunidad, "la nena de Argentina" compartió unas imágenes sobre cómo fue cambiando su físico, ahora que comenzó una dieta saludable y entrenamiento con el cual logró sumar 7 kilos.

"Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago... Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima", dijo mostrando las fotos en donde se ve cómo fue ganando peso hasta llegar a uno más saludable.

En su descargo en las redes sociales, María Becerra hizo referencia a lo mucho que influyeron en ella las críticas que recibía por su cuerpo. "La he pasado mal con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido... Más que nada de chica. He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en todos lados", contó sobre cómo la afectó.

"Años que no usé jeans, calzas, vestidos, polleras, short", dijo Becerra quien optaba por lucir ropa 'oversize' para ocultar su delgadez.