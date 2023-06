María Becerra no deja de conquistar a sus fans a nivel mundial, con su talento musical. Durante su paso por el programa español “Martínez y Hermanos”, la cantante contó una anécdota que no va a olvidar nunca.

“Lo mandé cuando no existía el eliminar mensaje. Ya lo mandaste y ya fue, te tenías que enterrar sola”, comenzó contando La Nena de Argentina. Luego, comenzó a relatar más en detalles el mensaje que casi la entierra.

“Estaba hablando con un chico que me lo estaba chamuyando, digamos me lo estaba ligando. Yo estaba activando como loca, y él aflojó un poquito”, continúo contando la ex de Rusherking.

María Becerra

Luego, María Becerra cuenta como la embarró: “Le reenvío el mensaje a mi amiga y le pongo ‘mirá lo que me mandó’, y abajo le pongo ‘la verdad que estoy que lo agarro y le doy masa toda la noche’”, dijo la cantante quien luego tiró la bomba. “Cuando miro, vi que le había enviado todos los mensajes a él”, comentó María Becerra quien dejó a todos los presentes boca abierta.

Un final feliz para la cantante y el chicos misterioso

El mensaje de WhatsApp que por error envió María Becerra al chico con el que hablaba, logró tener un final feliz y ella lo cuenta. “Quedé loca y obviamente cuando uno se manda esa cagada deja el celular abandonado a ver que pasa”.

María Becerra

No tenía donde esconderse ante una situación así, por lo que decidió tomar coraje luego de escuchar como su celular sonaba de tantos mensajes. “Lo agarro, miro y todo había salido bien”, comentó María Becerra quien luego de su error logró triunfar con el chico al que le lanzó todo su armamento para lograr conquistarlo.

J.M