Silvina Luna descansa en paz en el pabellón de actores del cementerio de la Chacarita y todos los que exigen justicia por su muerte se reunieron en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki con velas y carteles con los rostros y nos nombres de las víctimas.

Cuando se retiró hasta la última persona que se había presentado en el domicilio de Lotocki, fue María José Favarón quien salió para desperar los carteles que habían puesto en el frente del domicilio y allí expresó su parecer.

La palabra de la esposa de Aníbal Lotocki

"Siempre fui respetuosa, ya dije todo lo que quería decir. Ahora déjenme sacar todo esto que me quiero ir a dormir", sentenció María José Favarón en diálogo con TN. La periodista comentó que fue un dolor muy grande lo que sucedió con Silvina Luna, a lo que la esposa de Lotocki respondió: "Para mí también, que no crean que no para nosotros".

"Es una barbaridad lo que hicieron, esto no es una marcha de justicia, esto es un escrache total, es un asco lo que hicieron", agregó visiblemente molesta María José Favarón. "Se pasaron todos los límites, yo entiendo que quieran justicia, pero hay lugares donde ir a reclamar a la Justicia. Y no me digan que la Justicia no sirve, porque sí sirve y sirve a favor de ellas", sentenció la mujer tras la marcha que se organizó por el fallecimiento de Silvina Luna.