Sol Pérez se casó con Guido Mazzoni y organizó una gran fiesta junto a varios famosos para celebrarlo. Ahora, en A la Barbarossa, Eva Bargiela reveló distintos chismes de la boda y aseguró que Sofía Jujuy Jiménez fue la más buscada por los solteros presentes.

Ya que los celulares estaban prohibidos en el evento, Eva contó cómo se comunicaban con la modelo: “Le mandaban papelitos, muy divertidos, que tenían pistas. Decía cosas como ‘ponete repelente que hay mosquitos’”, y detalló quién les traía los mensajes: “Una camarera le traía los papelitos con las pistas”.

Sofía en el casamiento de Sol Pérez y Guido Mazzoni.

A pesar de los extraños mensajes, Bargiela reveló que Sofía prefirió no hacerles caso: “Recibió uno que decía ‘te veo 4 am en los kayak’, pero estaban muy lejos y Jujuy se quedó bailando. No fue”.

Por último, y dejando de lado a su amiga Sofía Jujuy Jiménez, Eva Bargiela destacó la idea de no tener el celular y aseguró que todos los invitados la pasaron mejor por eso: “Te liberás porque nadie te está filmando”.

Cómo fue el casamiento de Sol Pérez y Guido Mazzoni

La reconocida pareja finalmente se unió en matrimonio el sábado 25 de noviembre de 2023 con una conmovedora ceremonia al aire libre. El evento contó con la presencia tanto de amigos y familiares como personas cercanas que forman parte del medio.

Sol Pérez y Guido Mazzoni en su boda.

Sol Pérez llegó al lugar junto a su padre luciendo un elegante vestido de novia blanco. Por su parte, Guido Mazzoni optó por un traje negro elegante con una camisa blanca y zapatos que combinaban con su esmoquin.

J.C.C