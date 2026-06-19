De Carlitos Balá a Jorge Messi: los nombres que fueron tendencia por una muerte que nunca ocurrió

Durante el 18 de junio, Jorge Messi se volvió título de diversos rumores y noticias, cuando se viralizó su supuesta muerte. Varios periodistas y figuras del espectáculo, inclusive Flor Peña, quien se volvió centro de críticas, confirmaron el fallecimiento que, minutos después, la propia familia de Messi salió a desmentir. En el comunicado, expresaron su tristeza por las mentiras que se dijeron y abrieron un fuerte debate entre los medios de comunicación, los fanáticos y los usuarios de las redes sociales.

Si bien esto despertó fuertes críticas sobre las personas que dieron la noticia falsa, también hizo que muchos usuarios recordaran que ésta no fue la primera vez que desde los medios de comunicación se informó una muerte que luego no ocurrió. Desde Carlitos Balá, pasando por Thalia y Phil Collins, hasta llegar hoy a Jorge Messi, existieron nombres que fueron tendencia por una muerte que nunca ocurrió.

El comunicado de la familia de Lionel Messi

Los nombres que fueron tendencia por una muerte que nunca ocurrió

Juan Alberto Badía

En el 2012, Juan Alberto Badía se encontraba internado en grave estado y bajo coma farmacológico en el Hospital Austral de Pilar. La noticia la difundió una sobrina de él, que quería contarle a sus fanáticos al respecto. Sin embargo, en los medios de comunicación, hubo una dura novedad que se viralizó rápidamente y que generó el enojo de los seres más cercanos al conductor. Durante una noche, comenzó a circular de manera masiva en redes sociales y en diversos medios de comunicación la noticia urgente de que el periodista había muerto. La situación entristeció a todos, hasta que tuvo que salir su sobrina, Belén Badía, en vivo en el canal 360 TV. "Estamos todos mal, esperando la peor noticia. Pero todavía no ha sucedido, desmiento que el tío se haya ido", dijo tajante. Juan Alberto Badía falleció oficialmente al día siguiente, a los 64 años de edad.

Carlitos Balá

Carlitos Balá falleció el 23 de septiembre de 2022, a los 97 años de edad, luego de sufrir una descompensación tras ser internado preventivamente por unos mareos en el Sanatorio Güemes. Sin embargo, dos años antes, comenzaron a correr falsos rumores de que el humorista había muerto. Las redes sociales anunciaron su fallecimiento en numerosas oportunidades, pero tomó más relevancia el jueves 16 de enero de 2020, convirtiéndose rápidamente en tendencia. En aquel Twitter, actual X, una cuenta falsa que imitaba a un conocido portal de noticias publicó el mensaje asegurando de que habían encontrado muerto al artista, y el impacto fue inmediato. Desde la cuenta oficial de fanáticos, pasando por su esposa y hasta el propio Carlitos, desmintieron lo ocurrido y llevaron tranquilidad, generando un fuerte debate sobre la falta de chequeo.

Thalía

Thalía es una de las cantantes latinoamericanas más queridas por las redes sociales y los medios de comunicación. Su éxito la llevó a ser protagonista de diversas noticias, al igual que de rumores sobre su vida privada. Sin embargo, su nombre se viralizó varias veces a lo largo de su carrera, por haberse anunciado falsamente su muerte. El primer momento más recordado fue en julio del 2013, cuando una página de Facebook sumó más de un millón de "me gusta" al publicar un comunicado falso. El texto afirmaba detalladamente que la artista había fallecido un domingo por la mañana, cuando la realidad es que la cantante se encontraba disfrutando de unas vacaciones familiares en Aspen.

En marzo del 2015, en la televisión Argentina, específicamente en el programa Este es el Show , José María Listorti y Paula Chaves recibieron la alerta en vivo de que intentaban corroborar el fallecimiento de una estrella internacional, en un accidente aéreo. Fue la panelista Connie Ansaldi quien dio aviso al productor con la información sin verificar, lo que provocó que la comunidad de periodistas apuntaran en su contra.

Finalmente, en mayo del 2026, se viralizó un video editado en TikTok que volvió a encender las alarmas. Sin embargo, algunas plataformas de verificación como Ecuador Chequea desmintieron categóricamente el contenido, demostrando que sus canales oficiales siguen completamente activos.

Thalía

Marcelo Polino

Marcelo Polino es uno de los periodistas políticos y de espectáculos más importantes y seguidos de los medios de comunicación. Sin embargo, también fue uno de los nombres que se volvió tendencia por una muerte que nunca ocurrió. Durante la víspera de Año Nuevo, comenzó a difundirse de manera masiva la noticia que había fallecido en un violento accidente automovilístico. El 1 de enero del 2012, Polino se encontró con decenas de mensajes y llamadas en su teléfono, lo que lo obligó a salir a desmentir públicamente en varios portales y canales de televisión, sumándose a la lista de famosos que fueron protagonistas por fake news.

Palito Ortega

Palito Ortega generó en los últimos meses preocupación por su salud, pero siempre emitió comunicados oficiales para llevar tranquilidad a sus seguidores. Esto no lo alejó de las fake news, y los diversos rumores que se corrieron a lo largo de los años por su supuesto fallecimiento. Muchos usuarios expresaron su preocupación durante largos períodos de inactividad pública, sobre todo debido a titulares engañosos, o clickbait, y malentendidos en redes sociales. En cada ocasión, un ser cercano o el propio artista tuvo que salir a la televisión o en sus cuentas oficiales a confirmar que se encontraba bien de salud y que necesitaba unos días de descanso.

Palito Ortega

Antonio Ríos

Antonio Ríos es uno de los cantantes históricos de la cultura argentina, pero que también se sumó a la lista de famosos que fueron noticias falsas de fallecimiento. A mediados de la década del 2000, quedó grabada en la historia de la televisión un notorio error de conducción en vivo del periodista Jorge Jacobson, quien había anunciado la muerte del artista. El momento ocurrió en Telefe Noticias, y el periodista recibió una información de último momento sin chequear y, llevado por la urgencia de la primicia, lo anunció ante las cámaras. Cuando se supo que no estaba confirmado, comenzó a hablar en potencial, pero el error ya estaba cometido.

Minutos después, el intérprete de "Nunca me faltes" salió a demostrar que estaba en perfecto estado de salud, y que nunca había ni siquiera intentado suicidarse, como había dicho el conductor. Jacobson tuvo que salir al aire a retractarse, pedir disculpas públicas y desmentir su propio anuncio, pero quedó grabado como uno de los bloopers más conocidos de la televisión.

Silvio Soldán

Silvio Soldán también fue blanco de una falsa muerte difundida en redes sociales, y, durante varias horas, mucha gente creyó que había fallecido. Pero un error hizo que su nombre quedara ligado a un recordada y masiva fake news en abril de 2017, cuando los medios de comunicación dieron por muerta a su madre, Genoveva "Tita" Soldán, quien terminó falleciendo horas después. La mujer llevaba 11 días internada en estado delicado en el Sanatorio Güemes debido a problemas respiratorios, y el 10 de abril se anunció su muerte. Sin embargo, Soldán salió a aclarar que era mentira y la madre falleció oficialmente al día siguiente.

Cacho Castaña

Cacho Castaña fue uno de los cantantes más importantes de la Argentina, y falleció oficialmente el 15 de octubre del 2019. Sin embargo, durante sus últimos años, fue dado por muerto varias veces durante sus internaciones, y generó preocupación a sus fanáticos. El más viral ocurrió el viernes 12 de julio de 2019, apenas tres meses antes de su verdadero fallecimiento, cuando comenzó a circular en Twitter y en cadenas de WhatsApp la información de que el popular cantante y compositor tanguero había fallecido.

Los medios de comunicación no tardaron en cubrirlo, y tuvo que salir el propio artista a desmentirlo en el programa Negro y Regreso de Radio 10, en donde conducía a su íntimo amigo, el periodista Oscar González Oro. Al atender el teléfono, Cacho Castaña bromeó: "Hay que jugar al 48, el muerto que parla".

Phil Collins

Mario Pergolini es uno de los conductores más excéntricos de la televisión y la radio argentina. Su humor ácido y comentarios sin filtro lo llevaron a cargar con una fuerte reputación, que le permitió poner a prueba a lo medios de comunicación. En 1992, y durante la emisión del programa Malas compañías , Pergolini y su equipo decidieron hacer un experimento social, y anunció de último momento la noticia de la muerte de Phil Collins. Inmediatamente, la radio empezó a pasar su música en tono de homenaje continuo, y varios medios de comunicación se sumaron sin chequear.

Pergolini mantuvo el silencio por un día entero, y generó caos en la industria de la música. La mentira escaló tan rápido que una conocida compañía discográfica, creyendo la primicia, corrió a comprar masivamente todo el stock disponible de discos de Phil Collins para revenderlos más caros tras su supuesta muerte. El momento quedó grabado por todos los seguidores y dejando a la vista la falta de comprobación de algunos periodistas.

Indio Solari

El Indio Solari falleció el 5 de junio de 2026, y generó preocupación y un freno a nivel mediático. Muchos periodistas y seguidores quedaron sorprendidos por la noticia que, horas más tarde, confirmó la familia en las cuentas oficiales del cantante. Sin embargo, la duda sobre si su muerte era real vienen de que, en el 2020, se lanzó una fake news que se repitió en los medios de comunicación.

En plena pandemia de COVID-19, usuarios volvieron tendencia en Twitter el hashtag #QEPDIndio , asegurando de manera infundada que el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había muerto a causa del virus. El propio Carlos "Indio" Solari irrumpió en sus redes oficiales, y lanzó fiel a su estilo: "Un soretito publicó una fake, ¡Estoy en mi casa tomando un martini! Salud, forrito". Finalmente, en el 2026, en su residencia de Parque Leloir, fue encontrado muerto y confirmado por los más cercanos. .

Indio Solari

La falsa noticia del fallecimiento de Jorge Messi, difundida por algunos periodistas deportivos y celebridades como Flor Peña, se sumó a la lista de nombres que se volvieron tendencia por una muerte que nunca ocurrió. Los usuarios, en medio del debate por la falta de chequeo, recordaron algunos de los que más golpearon en la Argentina.



