Allegra Cubero se sumó a la tendencia y dio cátedra de cómo llevar jean con botas

Allegra Cubero sorprendió con una propuesta que combina comodidad y estilo en partes iguales. Su elección de prendas amplias se convirtió en un ejemplo claro de cómo adaptar las tendencias actuales a un look versátil y moderno. La modelo mostró una manera sencilla de transformar un básico en un conjunto con personalidad, ideal para la temporada, con detalles que aportan frescura y un aire contemporáneo. Esta combinación reafirma cómo los cortes amplios y los accesorios adecuados pueden convertirse en protagonistas.

Allegra Cubero dio cátedra de cómo lucir la tendencia de la temporada

Allegra Cubero volvió a marcar tendencia en redes sociales al compartir un look que rápidamente se convirtió en inspiración para quienes buscan un estilo moderno y versátil. La hija de Nicole Neumann apostó por un total black cargado de actitud, en un entorno rodeado de portadas de discos que aportaban un aire retro y musical. El centro de atención fueron unos jeans negros wide-leg con detalles brillantes que capturan la luz y suman un toque festivo sin perder elegancia.

Allegra Cubero

La elección del pantalón con corte holgado y de tiro alto estiliza la figura y aporta movimiento, ideal tanto para el día como para la noche. La clave del outfit de la adolescente estuvo en la combinación con botas negras de caña alta y punta afilada. La joven modelo entendió a la perfección la tendencia del momento, donde los zapatos no solo acompañan al jean, sino que lo potencian. La línea continua que se genera estiliza la pierna y suma un aire relajado con guiños rockeros. El taco discreto aporta firmeza y convierte un básico en una declaración de estilo.

En la publicación que hizo Allegra Cubero en sus redes sociales, se apreció que eligió, además, un top tipo bra negro bajo una chaqueta denim oversize desabotonada. Este juego de capas aporta frescura y equilibrio entre sensualidad y comodidad. El contraste entre la piel al descubierto y las prendas oscuras que eligió para el look refuerza la estética effortless que tanto caracteriza a la it-girl. La combinación generó un resultado armónico que se adapta a distintos momentos del día.

El veredicto del look de la hija de Nicole Neumann demuestra que la fórmula wide-leg + bota alta es la combinación estrella de este 2026. Una propuesta que estiliza, alarga y transmite seguridad, fácil de replicar y adaptable a distintos eventos. Con su outfit reafirma su lugar como referente del street style y muestra cómo llevar la tendencia con naturalidad y estilo. Además, confirma que la clave está en la proporción y en la elección de piezas que dialoguen entre sí.

Las botas con jean, la nueva tendencia de la temporada invernal por la que se inclinan Allegra Cubero, Zaira Nara y Nicole Neumann

El look de Allegra Cubero se suma a una tendencia que pisa fuerte en la temporada: la unión de jeans y botas como dúo inseparable. Su apuesta por el total black con denim oversize y botas de caña alta confirma que esta combinación es mucho más que un recurso estilístico; es una fórmula que se adapta a distintos estilos y personalidades. La elección de cortes amplios y calzado de impacto marca el camino de lo que se verá en las calles durante los siguientes meses.

Zaira Nara

Por su parte, Zaira Nara también se inclinó por esta tendencia con un atuendo que se robó todas las miradas. La modelo presentó el “barrel” jeans, un corte amplio y redondeado que se convierte en protagonista del invierno. Lo combinó con botas, logrando un outfit urbano que refuerza la idea de que el denim, en todas sus versiones, encuentra en el calzado de caña alta su mejor aliado. Esta propuesta demuestra cómo los cortes innovadores pueden convivir con piezas clásicas.

Las redes sociales de Nicole Neumann también sorprendieron con un jean wide leg estampado que rompe con la idea clásica de esta prenda. En su propuesta, las botas acompañan el diseño llamativo del denim, aportando equilibrio y continuidad visual. La elección demuestra que incluso los jeans intervenidos y arriesgados encuentran en estos zapatos de color claro el complemento perfecto para mantener la armonía del look. Con este recurso, la mamá de Allegra Cubero reafirma que la moda puede reinventarse constantemente sin perder practicidad.

Nicole Neumann

La unión de jeans y botas se posiciona como la tendencia clave del invierno 2026. Allegra Cubero, Zaira Nara y Nicole Neumann demuestran que esta combinación no solo estiliza y aporta actitud, sino que también se adapta a distintos cortes y estilos de denim. Desde el total black con studs brillantes hasta el barrel y el estampado, la fórmula se convierte en el recurso más versátil y replicable de la temporada.

VDV