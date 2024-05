La rivalidad entre Jorge Rial y Marianela Mirra ha sido una de las más destacadas en el mundo del espectáculo argentino en los últimos años. Este enfrentamiento tuvo sus raíces en una serie de acontecimientos que se remontan a principios de 2014, cuando salieron a la luz una serie de mensajes comprometedores entre el reconocido periodista y la ganadora de “Gran Hermano”.

Los mensajes filtrados sugirieron un coqueteo entre Rial y Mirra, con propuestas laborales por parte del conductor y respuestas sugerentes por parte de la exconcursante del reality. Esta situación desencadenó una crisis en la pareja entre Rial y su novia de ese momento, Loli Antoniale, quien supuestamente habría exigido que Mirra fuera excluida de “Intrusos”, donde se le había ofrecido un puesto.

La palabra de Marianela Mirra sobre el conflicto con Jorge Rial

Marianela Mirra, quien se consagró como campeona de “Gran Hermano” en 2007, habló abiertamente sobre el conflicto años después, revelando detalles desagradables sobre la situación.

"La realidad es que yo expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo y, además de querer manipular lo que tenía que decir, por otro lado estaban permanentemente los comentarios babosos y paj...”, expresó Mirra en relación al conflicto.

La disputa no se limitó al ámbito mediático, sino que también llegó a la esfera judicial. Mirra acusó a Rial de intentar presionarla a través de su abogado, intimándola a retractarse públicamente bajo la amenaza de acciones legales en su contra.

"Lo único más triste aún es que me mandó a Morla, su íntimo amigo, que si yo no me retractaba por redes, iba en contra de mi familia a meterlos presos, por eso no aparecí nunca más. Esa es la historia, ni más ni menos, me dan asco tipos así”, lanzó Marianela en referencia a la situación.

Este enfrentamiento entre Jorge Rial y Marianela Mirra ha sido uno de los más recordados y comentados en la industria del entretenimiento y recientemente se reavivó en las redes cuando el periodista recordó su paso como conductor de “Gran Hermano” y los usuarios no lo perdonaron.

"¡Mira Jorge! ¡Marianela! La que amenazaste no hace mucho, machirulo"; "A la que llamaste 'zorra tucumana' cuando la niña Loly descubrió que le metías los cuernos con ella ¿Esa Marianela?"; "Uy, te acordaste de la 'zorra', te acordás cuando la amenazaste y llamaste 'zorra'", fueron solo algunos de los mensajes contra Rial.

