Marixa Balli compartió una anécdota inusual que involucra a Fátima Flórez y al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei. Al parecer todo ocurrió durante una conversación telefónica antes de su encuentro en el programa "Bailando 2023" de América TV.

Según la mediática, mientras hablaban por teléfono a altas horas de la noche para coordinar su participación en el espacio de Marcelo Tinelli, Marixa Balli notó risas y extraños ruidos de fondo, lo que la llevó a especular sobre la actividad de la humorista. Según la bailarina, Flórez justificó los sonidos como resultado de sus gatitos causando revuelo, aunque ella no estaba convencida de esta explicación.

Marixa Balli sugirió que Fátima Flórez estaba con Javier Milei mientras hablaban por teléfono

"Antes de ir a esa noche estuvimos hablando por teléfono a la una de la mañana. Las dos estábamos muy atentas a la conversación y de repente se reía, y me decía 'disculpá, es que mis gatitos están haciendo una revolución'. ¡Nunca le creí! Ahí estaba pasando algo...", destacó La Cachaca en LAM. "Vos te das cuenta... Yo hice un silencio porque me pone muy loca que no me presten atención", agregó.

Atento a lo que su angelita contaba, Ángel De Brito intervino y consultó: "¿Tenían sexo mientras vos le hablabas?". Como respuesta, Marixa Balli no dudó en mencionar: "Estábamos hablando de la ropa del Bailando. Ella me había dicho que la llame cuando me desocupe y yo llegué de LAM, cené y la llamé. Yo me di cuenta, ella desconectaba y no me hablaba. Pasaban cosas... Llamé en un momento que no tendría que haber llamado".

Este curioso episodio nos ofrece un vistazo de la faceta íntima entre Javier Milei y Fátima Flórez. No obstante, ninguno de los dos ha desmentido o ha hecho referencia a lo comentado por Marixa Balli en LAM.

AM