El pedido de Mirko, el hijo de Marley, a Enzo Fernández que emocionó al jugador de la selección argentina

En una de las últimas emisiones de Por el mundo (Telefe), Alejandro "Marley" Wiebe visitó a Enzo Fernández en su casa de Inglaterra junto a su hijo, Mirko. Durante el encuentro, el conductor y el pequeño influencer mantuvieron una charla íntima con el mediocampista de la selección argentina y su pareja, Valentina Cervantes, en la que repasaron sus vivencias como parte de la Scaloneta. En ese contexto, luego de la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, el comunicador recordó un pedido muy especial que el niño le había hecho al futbolista.

Mirko, Marley y Enzo Fernández juntos en Inglaterra

Tras la remontada histórica de Argentina contra Egipto por los octavos de final, Marley utilizó su cuenta personal de Instagram y compartió un fragmento de la entrevista que le realizó a Enzo Fernández en su casa de Inglaterra, semanas antes a que el jugador que viajara a Estados Unidos con la Scaloneta. En esa charla mano a mano, se hizo presente Mirko quien con algo de vergüenza escuchó atento las declaraciones del responsable del 3 a 2 ante el conjunto africano.

Marley, Mirko, Valentina Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

Ante esto, se lo escuchó decir: “¿Puedo ir a poner la pelota otra vez en el próximo mundial?”, en referencia a la pelota que se coloca en el punto central antes del comienzo del partido. Fue en ese marco en el que el comunicador recordó que, en la Copa América 2024. “Se lo ofrecieron en aquel momento y él estaba muy nervioso. Entré la pelota, los vio a ustedes ahí en la cancha. Estaba Leo (Messi) ahí en la cancha; estaba Lautaro (Martínez) sentado ahí a un metro…”, expresó poniendo en contexto el nuevo pedido de su hijo.

En esta línea, aseguró que esta acción correspondió a un expreso pedido del menor y que nadie lo “obligó”. “Yo le pregunté: ´¿Te vas a animar?´. Primero me dijo que no, después me dijo que sí”, explicó mientras que desarmó cómo fue esa charla previa, desandando la presión que podría sentir al estar rodeado de los últimos campeones del mundo. “Fue decisión persona de él. Nadie le dijo nada, ni hacelo… porque es un niño, lo tiene que decidir solo y está re orgulloso de ese momento”.

Marley, Mirko, Valentina Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

El gran anhelo de Mirko para este Mundial junto a Marley y Enzo Fernández

Mirko y Marley se encuentran en Estados Unidos viviendo de cerca el Mundial 2026. Padre e hijo asistieron a todos los encuentros de la fase de grupo y a las instancias eliminatorias que disputó el plantel argentino. Es por esta razón que el sueño de lograr la cuarta Copa del Mundo sigue intacto, sobre todo, luego del histórico partido de la celeste y blanca contra Egipto, en el que Enzo Fernández marcó el 3 a 2, consiguiendo el tan ansiado pase a cuartos de final.

Cabe destacar que Mirko fue uno de los protagonistas de la previa de la semifinal de la Copa América 2024 entre Argentina y Canadá disputada casualmente un 9 de julio. Antes del inicio del encuentro, el hijo de Marley ingresó al MetLife Stadium de Nueva Jersey con la pelota oficial y la entregó al árbitro chileno Piero Maza, en una imagen que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Hoy, dos años después de que el mini influencer haya sido parte de aquella anécdota, quiere volver a ser parte de un momento único e histórico para él: ser quien lleve nuevamente el balón al círculo central.

No obstante, durante aquella entrevista con Enzo Fernández, Mirko no solo se animó a expresarle, con la espontaneidad que lo caracteriza, su deseo de volver a protagonizar un momento como ese, sino que además se llevó una camiseta de la selección argentina autografiada por el mediocampista. Tras la agónica clasificación de la Scaloneta a los cuartos de final del Mundial 2026, Marley compartió un fragmento de esa charla que había mantenido semanas atrás con el futbolista, en el que destacó su recorrido dentro del plantel y, al mismo tiempo, dejó entrever su ilusión de que el pequeño pueda cumplir ese sueño una vez más.